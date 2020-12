Me Ariane Vanasse.

Me, une jeune avocate œuvrant en litige, se joint à Lane, un cabinet-boutique de Laval spécialisé en droit immobilier et en droit des affaires.Sa pratique est axée sur le droit immobilier, le litige civil et commercial, ainsi que le droit de la copropriété, notamment.Celle qui a été admise au Barreau en 2018 a également déjà travaillé en droit des affaires et en propriété intellectuelle.Depuis un an, elle oeuvrait au sein du cabinet montréalais Brouillette Légal. Elle avait commencé sa carrière chez Gervais et associés, un petit cabinet montréalais, où elle avait d’abord été stagiaire, puis avocate en droit des affaires et des assurances, ainsi qu’en litige civil. Elle a aussi travaillé à la clinique juridique du Mile-End.Me Ariane Vanasse a fait ses études en droit à l’Université de Montréal, pendant lesquelles elle a été assistante de recherche auprès du professeurElle détient également un certificat en droit international chinois de la China University of Political Science and Law de Beijing.Avec cette embauche, Lane compte maintenant neuf avocats. Le fondateur du cabinet, nous avait confié en octobre vouloir se rendre jusqu’à dix.