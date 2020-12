Me Miriane Bouthillier. Photo : LinkedIn

Mea rejoint les rangs du Cabinet RH, un petit bureau de Saint-Lambert spécialisé en prévention, gestion et règlement des différends en milieu de travail.Elle devient la sixième avocate de ce cabinet qui offre notamment de l’accompagnement, de la formation, de la médiation et de la négociation et de l’analyse du milieu de travail à entreprises de toutes tailles.« Je suis très heureuse de me joindre à la merveilleuse équipe du Cabinet RH inc., a déclaré la principale intéressée sur Linkedin. Merci pour l'accueil chaleureux! »Me Bouthillier a commencé sa carrière chez Miller Thomson, où elle a accompagné des entreprises dans la rédaction, l’implantation et l’application de politiques en matière de harcèlement psychologique.La Barreau 2013 a ensuite fait le saut à la Banque nationale comme analyste, avant de joindre les rangs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), où elle était avocate depuis 2016. Elle y a notamment géré des dossiers de congédiement en lien avec du harcèlement psychologique et sexuel, ainsi que de discrimination au travail.Me Bouthillier a fait ses études en droit à l’Université de Montréal. Elle est aussi détentrice d’un baccalauréat en études internationales de la même université. Elle a fait des échanges étudiants en Espagne et en Suède.