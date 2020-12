Le professeur Helge Dedek. Photo : Site web de l'Université McGill

Bourse d’excellence, promotion, renouvellement de chaires de recherche, nouveau programme de deuxième cycle… Voici ce qui anime les facs de droit, à la veille des Fêtes.L’étudiantea remporté une bourse d’excellence Hydro-Québec pour sa recherche « La responsabilité civile en cas d'atteinte aux mesures de sécurité ».Le professeursera promu au rang de professeur titulaire à compter du 1er janvier prochain. Le professeur Dedek s'est joint à la Faculté de droit en 2006 en tant que boursier Boulton. Il était devenu professeur agrégé en 2012.Le Programme des chaires de recherche du Canada (CRC) a renouvelé la chaire de niveau 1 du professeur, en droit d’Internet et du commerce électronique, qui lui permettra de trouver des solutions canadiennes dans ce domaine, et de combler un vide important en matière de données et de politiques à ce sujet, croit l’université.La Faculté de droit a tenu à remercier ses généreux donateurs, qui ont permis de mettre sur pied le programme de Bourses de solidarité, complémentaire au programme de Bourses de précarité financière offert par le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) de l’Université Laval. L’argent récolté a déjà permis d’aider quelques étudiants qui n’avaient pas pu obtenir l’aide traditionnelle.Le Comité exécutif de l'Université Laval a approuvé le renouvellement de la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés pour une période de 5 ans, et la nomination de la professeureà titre de titulaire pour cette même période. Cette chaire avait vu le jour en 2014, grâce au financement de la Fondation Antoine-Turmel.La Faculté de droit a nommé le professeurcomme directeur des programmes de deuxième cycle, pour un mandat de six mois, afin d’offrir le soutien nécessaire aux étudiants-chercheurs des cycles supérieurs, en ces temps de pandémie.Un nouveau programme de deuxième cycle débutera à l’automne 2021 à la Faculté de droit : Droit des affaires et risques de l’entreprise (DARE).