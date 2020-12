Mes Alexandre Désy et Philippe Lacoursière ont cofondé l’’entreprise OnRègle. Photos : LinkedIn, Radio-Canada et site web d’OnRègle

L’entreprise OnRègle, cofondée par Meseten 2015, offre des services juridiques abordables par le biais de son site Internet.« C’est comme n’importe quel ticket, a confié Me Désy au Journal de Québec . On peut contester. Tout le monde a le droit d’être représenté et de connaître la loi. L’idée, c’est d’informer les gens sur leurs droits. » Pour 345$ , OnRègle propose de vous assigner un avocat spécialisé, après que vous ayez répondu à quelques questions en ligne, puis de faire un appel par vidéoconférence avec lui.« Les gens peuvent être mis en contact avec un avocat dans un délai de deux heures et poser leurs questions », a précisé Me Désy au JdeQ.Québec a durci le ton par rapport aux règles sanitaires et aux moyens de les faire respecter. Contrairement à ce qui était prévu plus tôt cette année, les policiers n’ont plus à émettre un avertissement avant de sévir et de remettre aux récalcitrants un constat d’infraction incluant une amende de 1546$, comme l’a récemment tranché une juge, à Longueuil