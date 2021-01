Al Brixi. Photo : Site web de Fasken

Marie-Ève Labonté. Photo : Site web de Fasken

Denis Douville. Photo : Site web de Fasken

Nancy Liu. Photo : Site web de Fasken

Fasken vient à peine de présenter ses huit nouveaux associés au Québec , et déjà le cabinet annonce « avec beaucoup de fierté » l’embauche de quatre de ses stagiaires à titre d’avocats.Les futurs avocatsetse joindront respectivement aux équipes de litige commercial, propriété intellectuelle et droit des affaires dès leur assermentation le 11 janvier prochain.« Félicitations à toutes et à tous! » lance le cabinet sur Facebook.Source : Facebook/Fasken - Recrutement.En voici un peu plus au sujet de ces heureux anciens stagiaires.Al Brixi est titulaire d’un MBA et d’un baccalauréat en marketing obtenu avec distinction de l’Université Concordia, mentionne Fasken. Ça déjà déjà plus de trois ans qu’il travaille au sein du cabinet. Il s’y est joint à titre d'étudiant en 2017 alors qu’il terminait sa deuxième année à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.« Au cours de ses études en droit, Al a mis à profit son intérêt pour le monde des affaires en collaborant au garage juridique, une initiative visant à épauler les jeunes entreprises en démarrage, détaille Fasken. Il a aussi effectué un échange étudiant à la East China University of Political Science and Law où il a obtenu une mention d’honneur pour son excellence académique. »M. Brixi s’est absenté du cabinet pendant sa troisième année de bac pour faire un stage auprès du jugeà la chambre commerciale de la Cour Supérieure du Québec. Lorsqu’il sera assermenté, il pratiquera en litige commercial et corporatif à Montréal.Le futur Barreau 2021 se joindra sous peu à l’équipe de propriété intellectuelle de Fasken, où elle a effectué en 2019 le dernier stage de son baccalauréat en droit avec cheminement coopératif de l’Université de Sherbrooke.Excellente étudiante, Mme Labonté a fait partie du palmarès du doyen tout au long de ses études. Elle a aussi été rédactrice de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, et s’est engagée au sein du Centre d’entraide à l’étude de la faculté de droit.Elle a auparavant effectué des stages au sein du contentieux de VIA Rail, puis auprès de la juge en chef de la Cour du Québec en 2018.M. Douville travaille à titre d’étudiant au sein de Fasken depuis l’été 2018. L’ancien de l’Université McGill est également titulaire d’un baccalauréat ès arts, avec mention très honorable, en sciences politiques de la même université, ainsi que d’une maîtrise en politique et administration publiques de l’Université Concordia.Avant de se diriger vers le droit, le futur avocat travaillait en tant qu’analyste dans les domaines de la politique et de l’administration publique, et a également été adjoint de recherche et d’enseignement à l’Université Concordia.« Denis s’intéresse particulièrement au droit international, au droit des sociétés et au droit bancaire », spécifie Fasken.Trilingue, Mme Liu a réussi l’examen Chinese National Judicial Examination et a obtenu le certificat de qualification professionnelle pour pratiquer le droit chinois en 2010.« Au cours de ses études en Chine, elle a publié des articles universitaires sur la réforme du FMI et sur les fonds de capital-investissement de sociétés en commandite, détaille Fasken. Un de ces articles a remporté le prix national au Symposium of Financial Development and Financial Law in the Context of the International Financial Crisis en 2009. De plus, elle a été journaliste juridique en radio télédiffusion à la chaîne Radio Tianjin. »En janvier, l’ancienne de McGill aura aussi son Barreau, et se spécialisera en droit des affaires au sein de Fasken.