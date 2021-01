Me Francis Blais-Lord. Photo : Site web de Stikeman

Me Jean-Philippe Dionne. Photo : Site web de Stikeman

Me Béatrice Gervais. Photo : Site web de Stikeman

Me Jerry Zi Yi Huang. Photo : Site web de Stikeman

Me Philip Dubrovsky. Photo : Site web de Stikeman

L’année 2020 a été éprouvante pour tous… mais Stikeman a décidé de la conclure en beauté en annonçant l’embauche de cinq jeunes avocats à son bureau de Montréal!Mesetétaient tous stagiaires au sein du cabinet. En voici un peu plus à leur sujet.Me Blais-Lord travaillait comme étudiant en droit chez Stikeman depuis 2017. Il est devenu avocat au sein du groupe Droit des affaires en décembre, après avoir terminé son stage.Sa pratique est axée sur les valeurs mobilières, les marchés des capitaux, le capital-investissement, les fusions et acquisitions, ainsi que la gouvernance d'entreprise.Me Blais-Lord a effectué son baccalauréat en droit à l’Université Laval, où il figure au Tableau d’honneur. Il a aussi participé à un échange étudiant à la Faculté de droit de l’Université Paris-Descartes, où il a approfondi ses connaissances du droit européen et du droit français, plus particulièrement dans les domaines de la concurrence, du commerce international et de la propriété intellectuelle.Il est également détenteur d’un Juris Doctor de l’Université de Montréal, ainsi que d’un certificat en sciences de la santé de l’Université Laval.Me Dionne travaillait au sein du cabinet comme étudiant en droit depuis 2017, ayant même remporté le Prix Pierre A. Raymond 2018, décerné à la personne qui représente le mieux les valeurs du cabinet.Il fait partie du groupe Litige et règlement de différends.Durant ses études en droit à l’Université d’Ottawa, Me Dionne a participé à la fondation de l’Association de droit constitutionnel. Il a également agi à titre de mentor auprès d’étudiants de première année et s’est impliqué dans le Service de raccompagnement offert sur le campus. Il a remporté plusieurs prix et bourses pour ses résultats académiques. Il est actuellement candidat au Juris Doctor.Me Dionne est également détenteur d’un baccalauréat en arts de l’Université McGill.La jeune avocate récemment assermentée travaillait comme étudiante en droit chez Stikeman depuis 2018. Elle a travaillé au bureau de Londres du cabinet pendant l’été 2019.Me Gervais vient d’être embauchée comme avocate au sein du groupe Droit des affaires. Elle se spécialise en fusions et acquisitions, en droit bancaire et financement, en capital-investissement, en valeurs mobilières et en gouvernance d'entreprise.Auparavant, elle a également travaillé comme étudiante en droit chez Investissements PSP, L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.Au cours de ses études en droit, elle a été membre exécutif du Comité de droit des affaires de l’Université de Montréal et a figuré sur la liste d’excellence du doyen.Me Gervais est aussi détentrice d’un certificat en droit européen de l’Université Paris II, ainsi que d’un baccalauréat en finance de l’Université McGill.Me Huang est lui aussi devenu avocat au sein du groupe Droit des affaires, après avoir terminé son stage. Il avait été embauché comme étudiant en droit en 2018.Sa pratique est axée sur le droit bancaire et le financement, les produits et services financiers, le développement et le financement de projets, l’immobilier, ainsi que les fusions et les acquisitions.Pendant son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal, Me Huang a effectué trois stages en droit international des sociétés, en Chine, au sein de cabinets nationaux et internationaux (dont Dentons).En 2017, il a reçu la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour ses engagements communautaires. En 2018, il a remporté la Bourse des donateurs pour excellence en droit des affaires, pour l’excellence de ses résultats académiques et pour la diversité de ses expériences de travail.Me Huang parle couramment le mandarin. Il est détenteur d’un D.E.S.S. en droit des affaires, et effectue présentement sa maîtrise en droit.Embauché comme étudiant en 2018, Me Dubrofsky est maintenant lui aussi avocat au sein du groupe Droit des affaires. Il se spécialise en fusions et acquisitions, en capital-investissement, ainsi qu’en fonds d’investissement et gestion d’actifs.Auparavant, il a également été étudiant en droit au sein de l’entreprise Elite Group.Pendant ses études en droit à l’Université McGill, Me Dubrofsky a été membre de l’Association de droit des affaires de McGill et a été président de l’Association des étudiants juifs en droit. Il a également été bénévole à la clinique d’information juridique et a travaillé comme assistant à l’enseignement pour le cours d’éthique et de plaidoirie.Il a notamment étudié à l’Université nationale de Singapour, pendant une session à l’étranger.