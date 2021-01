La coupe baptisée Shen-Joly, en l’honneur de deux étudiants, Karina Joly et Ted Shen. Photo : Facebook

Depuis 2018, l’Université d’Ottawa organise ce concours en collaboration avec le cabinet Woods. Le gagnant empochera la coquette somme de 1000$. Le deuxième et le troisième recevront aussi un chèque dont le montant n’a pas encore été dévoilé.Le gagnant remportera également la coupe baptisée Shen-Joly, en l’honneur de deux étudiants,et, tous les deux très impliqués à la faculté de droit.Les candidats ont jusqu’au 26 février pour envoyer une courte vidéo d’environ 5 minutes, en anglais ou en français.Le règlement précise qu’il ne doit y avoir aucune coupure, aucun montage et aucun effet spécial. Il y a un maximum de 30 participants. L’université a décidé d’opter pour la règle du « premier arrivé, premier servi ».À la fin de cette première ronde, cinq orateurs seront retenus.Les organisateurs conseillent aux participants de se munir d’un micro et de cadrer correctement leur prestation.Les trois sujets proposés cette année sont : « Que nous enseigne le temps? », « Si la vie, en date d’aujourd’hui, était un jeu, décrivez les règles du jeu » et enfin, « Mourir, n’est-ce pas la chose la plus conformiste qu’on puisse faire? ».