Photos : Twitter et Shutterstock

Kodak Black shares that he tattooed his lawyer Bradford Cohen’s name on his hand!! pic.twitter.com/vBD7KXooIj — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) January 29, 2021

Aujourd’hui, une séance de sexe en pleine audience, un avocat en attaque un autre à coups de canette de Lysol, un avocat réalise un film porno en prison avec des détenues, et plus encore...L’avocat péruviena laissé sa caméra ouverte alors qu’il se faisait chevaucher par une femme en pleine audience de tribunal, rapporte le New York Post. Une assistante a tenté sans succès d’avertir le juriste qu’il était enregistré en direct pendant sa performance.Source : YouTube/Latín América Press.Le jugea suspendu l’audience et alerté les autorités. L’avocat fait maintenant face à une enquête du procureur pour « violation de la décence publique ».« Cet avocat n’a ni l’honneur ni la dignité de la profession », a déploré le juge.Gracié par le présidentpresque deux ans avant la fin de sa peine, le rappeura souligné le travail de son avocaten se faisant tatouer son nom sur sa main, rapporte la station de radio française Generations.Source : Twitter/TheShadeRoom.Me Cohen avait mené une longue bataille juridique contre les mauvais traitements infligés à son client derrière les barreaux.Dubaï a créé un tribunal de l’espace pour les litiges commerciaux liés aux activités spatiales, rapporte le Journal de Montréal.Les Émirats arabes unis ont envoyé leur premier astronaute dans l’espace en 2019 et lancé en 2020 une sonde spatiale en direction de Mars.« Cela nous a ouvert les yeux sur le fait que les Émirats ont besoin d'une infrastructure appropriée, de clarté et de sécurité (juridique) en cas de différends », a indiqué la greffière en chef du Dubai International Financial Centre - Courts Amna Al-Owais.Un avocat du Kentucky a été radié pendant 180 jours pour avoir attaqué un autre avocat à coups de canette de Lysol, révèle le journal de l’Association du Barreau américain.La victime déjeunait tranquillement dans une salle de conférence d’un palais de justice lorsqu’il a été assailli par son confrère en juillet 2019. Elle s’en est tirée avec une douzaine de points de suture.L’avocat accusé a indiqué souffrir d’une dépression majeure après qu’il ait été incarcéré pendant huit ans pour un crime dont il a finalement été exonéré. Il avait été accusé du viol et du meurtre de la femme d’un militaire.L’avocate de Détroita créé un étrange concours pour la St-Valentin. Elle offre un divorce gratuit à un couple chanceux (et malchanceux), rapporte Fox News.Pour gagner, le couple voulant se séparer doit simplement répondre à la question : pourquoi ai-je besoin d’un divorce gratuit? La meilleure réponse gagnera des procédures de divorce sans frais.Un avocat de la Floride (on n’est pas surpris) a été radié pour avoir filmé ses ébats avec des détenus en prison dans le but d’en faire un film porno, révèle New York Daily News. Le film se serait nommé « Girls in Jail »., 58 ans, sollicitait des activités sexuelles auprès de femmes incarcérées dans deux prisons différentes, en leur promettant de l’argent pour leur cause. Il se filmait ensuite dans une pièce privée dédiée aux rencontres avocat-client en bloquant la porte et sa fenêtre à l’aide de son dos.L’ex-avocat affirmait aux gardiens de sécurité qu’il avait besoin d’une caméra lors de ses rencontres pour représenter efficacement ses clientes.