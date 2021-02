Me Marie-France Dompierre. Photo : Site web de Davies

Meintègre le grand cabinet Davies Ward Philips & Vineberg en tant qu’associée. Elle s’ajoute au groupe montréalais de différends en matière de fiscalité.« Dans un contexte de vigilance accrue et de multiplication des exigences de conformité, l’expertise pointue de Marie-France et ses talents en plaidoirie permettront à nos clients de gérer le risque avec succès et d’obtenir gain de cause en matière de fiscalité », a écrit son nouvel employeur pour souligner son arrivée.Celle qui a été admise aux Barreaux du Québec et de l’Ontario en 2010 se spécialise dans la résolution des litiges fiscaux, auprès d’entreprises et de particuliers.Me Dompierre a commencé sa carrière comme auxiliaire juridique à la Cour canadienne de l’impôt, en 2009. Elle a ensuite été procureure au ministère de la Justice du Canada pendant cinq ans, avant de faire le saut chez Deloitte. Elle y est restée pendant quatre ans, alors qu’elle était également chargée de cours à l’Université d’Ottawa.Elle est ensuite devenue associée chez Lavery, en 2019. Elle a donc quitté ce grand cabinet pour Davies. Elle est également chargée de cours à l’Université de Sherbrooke.Me Dompierre est vice-présidente du groupe de pratique en litige fiscal de la Société des plaideurs, ainsi que membre fondatrice du comité de litige fiscal de la Fondation canadienne de fiscalité. Elle est aussi membre du comité sur la fiscalité du Barreau du Québec.Elle a fait ses études en droit à l’Université d’Ottawa et à l’Université York, à Toronto.