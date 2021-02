Nathalie Blais

La Ville de Laval aura une nouvelle ombudsman à partir du 8 mars prochain, et elle a fait ses études en droit!est en effet bachelière en droit de l’Université de Montréal, mais aussi détentrice d’un DESS et d’une maîtrise en gestion et développement des organisations de l’Université Laval.Mme Blais était jusqu’à maintenant commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal, un poste qu’elle occupait depuis près de six ans.« Le parcours professionnel et l’expérience de Mme Blais confirment sa capacité à occuper ce poste aux hautes responsabilités, indique la Ville de Laval.Notamment, elle détient de fortes aptitudes en résolution de problème et en gestion des risques, lesquelles seront utiles aux citoyens et aux citoyennes de Laval ainsi qu’à l’organisation dans son ensemble. »L’ombudsman aide les citoyens de Laval à régler leurs différends avec la Ville de façon juste et équitable, tout en présentant des recommandations au conseil municipal dans le but d’améliorer les procédures administratives.« Les personnes et les groupes qui feront appel à Mme Blais pourront compter sur son jugement objectif et son intégrité, dans le cas où il y a motif à enquête quant au respect de leurs droits », indique la Ville de Laval.