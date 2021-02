Une nouvelle plainte en déontologie contre la juge Denise Descôteaux. Photo : Shutterstock

Cette nouvelle plainte a été déposée en novembre 2020 par un homme dont l’identité demeure confidentielle.Le plaignant reproche à la juge de l’avoir obligé à révéler qu’il était un agent informateur d’un service policier, lors d’un témoignage devant le Tribunal de la jeunesse.Le Conseil de la magistrature estime que l’écoute des enregistrements permet de déceler un malaise chez le plaignant lors des premières questions de la juge« La façon d’intervenir de la juge et son absence apparente de réceptivité à l’égard des observations du témoin et d’une avocate pour obtenir une suspension afin de permettre aux parties de discuter entre elles du contexte sensible de l’affaire, soulèvent des questions quant au respect de ses obligations déontologiques. Seule une enquête permettra de le déterminer », peut-on lire dans le rapport d’examen de la plainte, rendu le 27 janvier.Cette nouvelle enquête, dont les dates n’ont pas été dévoilées, s’ajoute à deux dossiers déjà ouverts concernant la juge Descôteaux devant le Conseil de la magistrature. Deux plaintes déposées par, l’ex-directeur de la protection de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, ont été entendues en novembre dernier. La DPJ déplorait notamment les comportements, propos et attitudes de la juge à l’égard de son personnel lors de 14 dossiers, entre 2016 et 2020. La cause est actuellement en délibéré.Le Conseil de la magistrature doit aussi se pencher, du 7 au 9 avril prochain, sur une plainte déposée par Me Annick Murphy , de la direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), pour des propos et attitudes de la juge Descôteaux envers certains procureurs.