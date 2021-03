Le nouveau chef pour le Cabinet de la présidence : Benjamin Gagnon. Photo : Facebook

La Chambre des notaires du Québec a annoncé mercredi l’embauche d’un nouveau chef pour le Cabinet de la présidence :Selon sa page LinkedIn, le nouveau chef de cabinet de la présidente Meest un responsable des communications bilingues cumulant plus de 10 ans dans des organisations publiques et privées.« Axé sur les résultats, je me démarque par le rehaussement de l’image publique des organisations pour lesquelles je travaille. J’excelle en marketing, relations publiques et campagne publicitaire (vidéo, Web et imprimé) ainsi qu’en gestion des médias sociaux », décrit M. Gagnon.Le nouveau chef de cabinet était précédemment attaché politique du député de Montarville à la Chambre des communes. On l’a aussi vu en tant que conseiller aux communications à l’Union des producteurs agricoles, un poste qu’il a conservé cinq ans.M. Gagnon est titulaire d’un bac en communication publique de l’UQAM, et d’un certificat en administration publique de la même université.Outre ses engagements professionnels, il en a de nombreux bénévoles. Il est gouverneur de la Fondation des gouverneurs de l’espoir depuis 2013, organisateur d’une collecte annuelle de sang pour Héma-Québec depuis 2013, et membre du Cercle des honoraires du 22e régiment de Maisonneuve.« Au nom de tout le personnel de la Chambre des notaires, nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions », souligne la Chambre dans son communiqué.