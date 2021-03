Pierre Duval a publié le mois dernier ''Recueil d’un confiné au temps de la COVID-19''. Photos : Facebook

, notaire retraité depuis 2014, a usé de sa plume pour traverser le premier confinement, au printemps dernier.Résultat? Il a publié le mois dernier Recueil d’un confiné au temps de la COVID-19, un livre contenant une cinquantaine de courts récits.S’inspirant de son quotidien et de scènes de la vie courante, l’ancien notaire estime que son livre pourrait aider ses « confrères avocats et notaires anxieux » à traverser cette période difficile.Droit-inc lui a parlé.Le livre que j’ai produit recoupe une cinquantaine d’articles que j’ai fait paraître l’année dernière sur Facebook.Je les ai écrits pour distraire mes amis Facebook. Le but au départ n’était pas d’écrire un livre, loin de là. J’ai débuté intimement avec un petit groupe de ma famille, sur Messenger.Dans mon premier texte, je leur ai expliqué que j’avais demandé à ma conjointe de se convertir en coiffeuse. Le texte était plutôt rigolo, et c’est à ce moment que ma fille, qui est pharmacienne, m’a suggéré de le partager.J’ai commencé à écrire d’autres petits articles. C’est devenu un petit rituel. Ça me permettait, à l’époque, de passer mes journées.L’idée m’est d’abord venue de publier un livre pour mes enfants. En fin de compte, avec les coûts de production, j’ai décidé d’étendre ça à mes cousins et cousines. J’ai distribué près de 200 exemplaires avant Noël.Des membres de la famille m’ont ensuite conseillé d’aller plus loin (rires). Le livre est finalement paru à la fin février.Il n’y a rien de sérieux dans mes textes. L’esprit de mon livre est d’aider les gens à oublier le virus, ne serait-ce que pour quelques minutes.Ce sont des petits textes de deux ou trois pages, avec des photos. Les sujets sont disparates. Ce n’est pas une biographie, j’assimile ça à un album de photos : de courts récits sur des événements de ma vie qui m’ont frappé.On peut y retrouver des histoires de mon enfance, comme, à 14 ans, lorsque mon père m’a fait conduire de Roberval jusqu’à ma paroisse natale.Il y a aussi des histoires de collège, des histoires spéciales et rigolotes. Par exemple, lorsqu’un étudiant, acteur d’une pièce de théâtre, avait oublié de mettre son chapeau. Il a salué la salle avec sa perruque dans la main plutôt que son chapeau (rires).C’est ce genre de récits. Certains sont plus tristes, car j’ai aussi perdu une cousine lors de la période où j’écrivais. Il y a aussi quelques récits de conscience sociale. C’est un peu difficile à expliquer, car chaque récit dispose de sa couleur particulière.Je dirais que ce livre s’adresse aux personnes qui veulent se changer les idées et ne plus entendre parler de la COVID (rires).Pour les lecteurs, c’est une détente.Que l’humour est l’esprit du bouquin! J’ai toujours eu, au bureau, une chemise intitulée « saloperies diverses » (rires). Le rire, c’est sérieux… c’est la philosophie qui anime mes textes.C’est peut-être même le fil conducteur de mon livre, soit d’aider les gens à se détendre.