Me Alexander Bayus. Photo : Site web de Fasken

s’est joint à Fasken à titre d’associé, a confirmé le cabinet par voie de communiqué.« Nous sommes heureux d’accueillir Alexander chez Fasken. Ses connaissances approfondies du domaine de l’insolvabilité et de la restructuration financière font de lui un partenaire de premier plan pour nos clients et notre équipe », a souligné Me, associé directeur pour la région du Québec.Le Barreau 2008 est associé du groupe litiges et résolution de conflits au bureau de Montréal. Il se spécialise en matière d’insolvabilité et de restructuration financière.Son expertise a d’ailleurs été remarquée par les répertoires juridiques Best Lawyers in Canada et Canadian Legal Lexpert Directory.Le bachelier de l’Université d’Ottawa a œuvré pour le cabinet Gowling WLG, jusqu’à son départ en décembre 2015, après presque dix ans de services.Joint par Droit-inc, Me Bayus n’a pas donné suite à notre demande d’entretien.