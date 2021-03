Mes Vincent Martinbeault et Guillaume Michaud. Photos : Site web du Directeur des poursuites criminelles et pénales et de l’APPCP

L’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP) a demandé à l’Assemblée nationale de procéder rapidement à la nomination d’un nouveau directeur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP).« On ne peut pas se permettre de placer les dossiers internes sur pause plus longtemps. Le climat et les conditions de travail continuent de se détériorer et ce sont les victimes qui, au final, en paient le prix. Ça prend un ou une DPCP qui fait preuve de leadership, et ce, le plus rapidement possible », affirme le président de l’APPCP, MeL’association estime que la nomination d’un nouveau directeur permettra de résoudre « des problèmes internes sérieux », lesquels auraient « des impacts majeurs sur le travail et le bien-être des procureurs », indique leur communiqué.L’APPCP semble aussi insatisfaite par l’immobilisme du directeur intérimaire, Me« L’APPCP déplore le fait que son successeur intérimaire, Me Vincent Martinbeault, a pour volonté de ne traiter aucun dossier d’importance avant que son successeur ne soit désigné et refuse même d’en discuter avec les procureurs », indique-t-elle.« L’association craint que cette inertie ne vienne exacerber des problèmes déjà criants, notamment la détresse psychologique des procureurs et le manque important de ressources ».L’APPCP dénonce également l’« approche budgétaire froide » de Me Martinbeault, ainsi que son « attitude rétrograde ».« Il a notamment stoppé toutes les discussions sur la conciliation travail-famille alors que les procureurs sacrifient leur temps personnel pour tenter de garder le paquebot à flot. Le climat se dégrade et le statu quo n’est pas une option », affirme le communiqué de l’APPCP.Rappelons que l’ancienne DPCP, Mea annoncé sa démission à l’automne dernier.Au moment d'écrire ces lignes. Me Martinbeault n’avait pas encore répondu à notre demande d’entretien.