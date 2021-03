Me Amélie Leboeuf. Photo : Site web du cabinet Deveau

Deveau, vous pouvez souhaiter la bienvenue à MeLa Barreau 2016 a rejoint les rangs du cabinet ce mois-ci.Habituée des tribunaux, Me Leboeuf a plaidé devant la chambre de la famille de la Cour supérieure du Québec. Elle se spécialise en droit de la famille, notamment dans des dossiers de garde d’enfants, de recours alimentaires, de divorce et de nullité du mariage.Chez Deveau, Me Leboeuf est décrite comme rigoureuse, dévouée et déterminée. « Son éthique de travail et son professionnalisme lui valent la confiance de sa clientèle », indique-t-on sur le site internet du cabinet.Me Leboeuf a pratiqué en droit de la famille pendant deux au Palier juridique, un cabinet qui a pour mission de favoriser l’accessibilité à la justice.Elle a ensuite exercé chez MC2 avocats, un cabinet qui œuvre principalement en droit criminel et pénal, entre janvier 2019 et août 2020.Fait particulier, la jeune avocate a fait ses débuts à son compte, entre avril 2016 et janvier 2017.