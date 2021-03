L’Ambassadrice du Canada en Roumanie, Annick Goulet, et Me Emil Vidrascu, associé chez Dentons Canada. Photos : Sites web du gouvernement du Canada et de Dentons

L’Ambassadrice du Canada en Roumanie,, et Me, associé chez Dentons Canada, sont revenus en vidéo sur la contribution du Québec à la modernisation de la loi roumaine.Me Vidrascu a lui-même participé à ces travaux, qui ont débuté à la fin des années 1990. La Roumanie sortait alors d’un demi-siècle de dictature.C’est l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement démocratique qui a permis cette collaboration, raconte Me Vidrascu. Le président de la Roumanie, M.Constantinescu, un juriste francophone, et le ministre de la Justice, M.Stoica, lui aussi francophone, se sont montrés rapidement ouverts à une collaboration avec le Québec.Un autre critère était essentiel aux yeux des dirigeants roumains: la capacité de faciliter la libéralisation de l’économie et son introduction dans les échanges commerciaux internationaux. « Le gouvernement voulait lancer les bases de l’économie de marché », mentionne Me Emil Vidrascu.Or, le Québec présente à leurs yeux le double avantage de la francophonie et de la compatibilité avec la Common Law. « D’autres pays courtisaient la Roumanie pour contribuer à son code civil », rappelle Me Vidrascu.La collaboration entre les juristes québécois et leurs homologues roumains s’est faite naturellement, observe l’avocat. « On partageait l’expérience québécoise sans vouloir influencer », dit-il, en soulignant la force de l’humilité et de la modestie des Québécois dans leur travail avec les Roumains. « Des qualités plutôt rares dans le domaine du droit », sourit-il.De leur côté, les juristes roumains ont fait preuve d’une grande ouverture d’esprit, tout en restant ancrés dans leur propre tradition, salue Me Emil Vidrascu.