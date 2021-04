Mateus Costa-Ribeiro. Photo : LinkedIn

n’est pas un étudiant comme les autres.Diplômé en droit, il compte plusieurs succès à son actif : il a remporté un procès devant le plus haut tribunal du Brésil, en plus d’obtenir une maîtrise de l’Université Harvard. Tout cela… avant d’atteindre l’âge de la majorité aux États-Unis!L’étoile montante en ajoutera bientôt un autre : à 21 ans, il deviendra l’une des plus jeunes personnes à être admise au Barreau de l’État de New York, rapporte The Wall Street Journal.Malgré son âge, le futur avocat n’est pas inquiet. Il soutient être suffisamment mature pour exercer cette profession.« La façon dont vous traitez avec un client, la façon dont vous expliquez une décision difficile prise par un juge, la façon dont vous dites à quelqu'un qu'il va aller en prison, vous avez besoin d'une certaine maturité pour gérer de telles situations », a-t-il confié au quotidien américain.Né au Brésil, élevé dans la capitale de Brasilia, M. Costa-Ribeiro a commencé son parcours dans le monde du droit vers l’âge de 13 ans.Son père, également avocat, l’a encouragé à entrer dans une faculté de droit. Il a complété à 14 ses examens finaux du secondaire, toujours selon The Wall Street Journal.À 18 ans, il a remporté une victoire devant le Tribunal suprême fédéral du Brésil en démontrant l'inconstitutionnalité d'une loi adoptée par l’un des États brésilien.À Harvard, son directeur de thèse, le professeur de droit, a affirmé croire dans son potentiel et sa maturité, même s’il reconnaît les risques associés à de tels succès précoces.« J'ai eu d'autres étudiants qui étaient aussi des enfants génies. Cela n’a pas toujours bien fonctionné pour eux. Pour certains d’entre eux, une plus grande maturité aurait été bien supérieure et utile avant qu’il ne débute leur parcours en droit », selon The Wall Street Journal.M. Costa-Ribeiro a pu passer ses examens du Barreau avant d’atteindre son 21e anniversaire grâce à une dérogation de la Cour d’appel de l’État de New York.