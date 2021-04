Me Julien Grenier. Photo : Archives

L’équipe de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon (LRMM) a confirmé récemment la nomination de Meà titre d’associé.Barreau 2014, Me Grenier exerce sa pratique dans le domaine des litiges civil et commercial. Il a été recruté par le cabinet en avril 2014 « Son expertise, ses qualités professionnelles et personnelles, sa volonté de dépassement, ainsi que son engagement exceptionnel envers notre clientèle font de lui un avocat de haut calibre et un excellent ambassadeur pour notre cabinet », souligne, associé et membre du comité de direction chez LRMM.Le Barreau 2014 s’implique dans plusieurs dossiers, qui englobent un large éventail de champs de pratique comme le droit bancaire, le droit de la construction, le droit du travail et de la faillite et de l’insolvabilité, notamment.Il a été appelé à plaider devant plusieurs instances juridiques. Il est aussi membre du comité de recrutement du cabinet et maître de stage, deux fonctions qui lui permettent d’encadrer la relève juridique.Bachelier en droit de l’Université McGill, il détient aussi un baccalauréat en génie chimique de l’École Polytechnique de Montréal. Il est aussi membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, à titre d’ingénieur junior.