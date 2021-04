Photo : Radio-Canada

Dans un jugement de 240 pages, le jugemaintient la Loi sur la laïcité de l'État en vigueur, mais suspend certains articles touchant notamment les commissions scolaires anglophones et les élus de l'Assemblée nationale.Par contre, tous les autres corps de métiers visés par la loi, notamment les enseignants des Conseils scolaires francophones, les policiers, pompiers, juges et agents correctionnels devront se soumettre aux exigences de la loi qui demeure en vigueur au Québec.Dans les minutes qui ont suivi le dépôt du jugement , la Commission scolaire English Montréal s’est réjouie de la décision sur son copte Twitter en précisant que cette exception spécifique aux commissions scolaires anglophones est fondée sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui selon les plaignants accorde des droits constitutionnels aux minorités linguistiques dans la gestion de leurs écoles.La Loi sur la laïcité de l'État – adoptée en juin 2019 à l'Assemblée nationale – interdit notamment le port de signes religieux à certains employés de l'État lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, dont les policiers et les procureurs de la Couronne, ainsi qu'aux enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire.En l'adoptant, le gouvernement Legault a invoqué la clause dérogatoire – souvent appelée clause nonobstant – pour éviter une contestation de sa loi par ceux qui feraient valoir qu'elle est discriminatoire et contraire à la Charte des droits.Cela n'a pas empêché plusieurs opposants de la contester devant les tribunaux, dans le but de la faire invalider par les tribunaux.Ils ont invoqué divers arguments, alléguant entre autres que cette loi contrevient à la Constitution canadienne. Ils ont notamment plaidé qu'elle cause des torts sérieux aux minorités religieuses et aux droits des femmes musulmanes, qui seraient particulièrement visées par cette loi, selon eux.Parmi les opposants à la loi se trouvent le Conseil national des musulmans canadiens, l'Association canadienne des libertés civiles, des enseignantes – dont certaines portent le hidjab – la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) et la Commission scolaire English Montréal. Cette dernière soutient que la loi contrevient à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, dans ce cas les communautés anglophones du Québec.Sans s'impliquer directement dans le processus judiciaire, le gouvernement fédéral a également fourni de l'argent à la Commission scolaire English Montréal dans le cadre du Programme de contestation judiciaire (PCJ), afin de lui permettre de contester la Loi sur la laïcité de l'État.Quant aux avocats du Procureur général du Québec, ils ont défendu la mesure législative, martelant que la Loi sur la laïcité de l'État encadre la liberté de religion, mais ne la nie pas. D'ailleurs, les avocats ont plaidé que cette liberté de religion n'est pas absolue, quel que soit le contexte.Selon eux, la prohibition de signes religieux à l'école est une interdiction dans une sphère spécifique, qui n'interdit pas aux citoyens de pratiquer leur religion à l'extérieur du travail, et partout ailleurs.Le gouvernement du Québec a aussi eu le soutien d'alliés dans ce litige, qui ont présenté des arguments pour que la loi soit préservée dans son intégralité, dont l'organisation Pour les droits des femmes du Québec (PDF) et le Mouvement laïque québécois (MLQ) qui a fait ressortir en plaidoirie le droit des parents québécois d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions.Cette affaire a été plaidée devant la Cour supérieure en novembre et en décembre dernier.