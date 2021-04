Me Isabelle Landry. Photos : Site web de BCF Avocats d’affaires

Cain Lamarre

Me Vincent de l'Étoile. Photo : Site web de Langlois

Osler

Pour une nouvelle semaine, Droit-inc vous présente les actualités, petites et grandes, des cabinets.Me, associé en droit chez BCF, s’est entretenue avec l’équipe de l’émission La Facture, diffusée sur les ondes de Radio-Canada.Lors de son passage à l’émission, Me Landry est intervenue comme expert en expropriation et pour vulgariser les principaux éléments, dont l’avis de réserve, auquel un couple de la municipalité de Saint-Mathieu est confronté.Le cabinet a aussi confirmé le recrutement de 14 nouveaux étudiants à titre de stagiaire. Ils y compléteront leur stage du Barreau 2022-2023.Alice Cosescu, Justin Ly Harvey, Cloé Landry, David Beaulieu, Gabriel Melançon, Iman Hachmi, Laurence Babin, Marc-Antoine Denis et Mariya Papancheva évolueront au sein du bureau de Montréal, tandis que Ariane Filion-Thériault, Camille Jean, Charles-Alexandre Charest, Frédérique Boutin et Véronique Milot rejoindront l’équipe du bureau de Québec.Meset Meanimeront un webinaire sur les enseignements de la jurisprudence au sujet des plus récentes modifications apportées à la Loi sur les normes du travail.L’événement aura lieu le 23 avril prochain, dans le cadre de la Conférence annuelle sur les développements récents en droit du travail organisée par le Barreau du Québec., Conseiller principal, Affaires chez Dentons, ainsi que, et, ex-ministres des Finances du Québec, ont signé une lettre ouverte dans La Presse mardi dernier sur la décision de l’Autorité des marchés des capitaux d’interrompre ses travaux visant à mettre en place un régime réglementaire unique des marchés financiers au Canada.Ils plaident entre autres l’importance d’une approche réglementaire coordonnée et harmonisée des valeurs mobilières au pays.Le cabinet Langlois a partagé récemment une actualité concernant l’un de ses avocats.Me, avocat associé du groupe #litige a été sélectionné comme finaliste dans la catégorie Avocat plaidant en actions collectives de l’année par Benchmark Litigation Awards.Barreau 2005, Me de l’Étoile a développé une spécialisation dans les domaines du litige civil et commercial, des actions collectives, de la responsabilité du fabricant, ainsi qu’en droit de la consommation et en droit de la concurrence.McCarthy Tétrault a été désigné premier cabinet canadien au classement Financial Post Q1 2021, selon la valeur combinée de financement par emprunt et par titres de participation.Notons aussi que le cabinet a conseillé l’un de ses clients, Rio Tinto, dans le cadre de son accord de principe avec Turquoise Hill Resources.Cet accord de principe concerne un plan de financement de 2,3 milliards $US pour l’achèvement du projet souterrain Oyu Tolgoi en Mongolie. Il s’agit d’un accord important dans le développement d’Oyu Tolgoi, qui devient l’une des plus grandes mines de cuivre au monde.L’équipe nationale de Litige d’Osler a été présélectionnée dans huit catégories du Benchmark Litigation Awards 2021.etfont partie des avocats reconnus.L’équipe nationale Litige et règlement de différends d’Osler s'occupe de questions juridiques importantes pour des entreprises au Canada et à l’étranger. Elle est reconnue pour son expertise dans le traitement de litiges et d'arbitrages complexes en droit des sociétés et en droit commercial.Benchmark Litigation présente un classement des cabinets et des avocats qui s’appuie sur des entretiens avec des avocats en litige, des spécialistes du règlement des différends et leurs clients, ainsi que sur l’analyse des affaires les plus importantes du marché et de l’évolution des cabinets.