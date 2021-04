Jovik Fleury, Laurie Reed Lang, Katherine Gervais, Juliette Gaudreault, Ariane Maillet, Mylène Béland et Florence Beaulieu-Lavoie font partie du nouveau comité. Photos : LinkedIn

Les nouveaux membres du conseil exécutif élus pour l’année 2021-2022 ont été dévoilés par l’Association des étudiants en droit à l’Université du Québec à Montréal (AED UQÀM).Le nouveau président estet devient le porte-parole de l’association.l'assiste en tant que vice-présidente dans ses mandats.La trésorières’occupe de la comptabilité. Elle vérifie principalement le budget et le compte de dépenses.Le secrétaire général estqui assiste à toutes les séances du Comité exécutif et l’Assemblée générale pour rédiger les procès-verbaux., le coordonnateur aux affaires académiques, coordonne les affaires académiques, les activités pédagogiques du comité et suit les décisions prises par la Faculté de droit et l’université.La coordonnatrice aux affaires internes est. Elle représente l'Association à l’extérieur auprès des autres associations ou groupes universitaires.La coordonnatrice à la vie étudiante est. Elle promeut, coordonne, encourage et supervise les activités sociales, récréatives, sportives et culturelles pour les membres.a été nommée coordonnatrice aux communications eten tant que coordonnatrice au réseautage.Rappelons que l’association étudiante représente les étudiants et étudiantes en droit au premier cycle de l’Uqàm. Son objectif est de représenter et soutenir tous ses membres aux intérêts académiques, administratifs et professionnels.