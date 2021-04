Me Véronique Brouillette. Photo : Site web de Cain Lamarre

Après 20 ans à son compte, une avocate d’expérience fait son entrée dans le grand cabinet Cain Lamarre.Mese joint à l’équipe du bureau de Montréal.Elle pratique en déontologie, droit professionnel et disciplinaire.Me Brouillette est appréciée de ses clients grâce à l’accompagnement personnalisé qu’elle offre tout au long du processus.Son expérience professionnelle est marquée notamment par son travail en matière d’infractions de nature sexuelle et de questions liées à la transgression des frontières professionnelles.Elle plaide régulièrement devant différentes instances en matière disciplinaire, pratique illégale de la profession et divers autres recours.Elle s’est impliquée en tant que conseillère auprès des bureaux de syndic et de directions générales de divers ordres professionnels. Aujourd’hui, elle continue d’animer des conférences et de donner des formations pour ces organismes.Diplômée en droit et en sciences sociales à l’Université du Québec à Montréal, elle y enseigne deux cours depuis 2013. L’un porte sur le droit des professions et l’autre sur les aspects légaux et organisationnels de la psychothérapie.