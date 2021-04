Me Éric Bédard. Photo : Site web de Woods

Le centre d’arbitrage Arbitration Place ajoute à sa liste un jeune avocat du cabinet montréalais Woods.Arbitration Place, qui opère dans deux grands centres à Toronto et à Ottawa, offre des services privés d’arbitrage pour toutes les parties qui ont besoin de procéder un arbitrage ou d’un arbitre qui propose ses services.Cette année, ils lancent une nouvelle liste intitulée NextGen Roster impliquant des jeunes avocats démarqués par leurs parcours professionnels qui agiront à titre d’arbitres pour l’organisme.Mese joint donc au, auprès de 11 autres d’avocats canadiens de haut niveau en litige.Nous lui en avons parlé pour en savoir plus…Avec l’arrivée de la pandémie dans la dernière année, Arbitration Place a développé les audiences virtuelles. Ils offrent toute la gestion de l’audience dans des salles virtuelles, de la protection de la confidentialité, la gestion de la preuve etc. Et depuis quelques années, ils ont une liste qui est leur roster habituel. Cette liste constituée d’arbitres et médiateurs est proposée à leurs clients qui ont besoin d’un arbitre.La pandémie a été un prétexte pour une idée qui était déjà en place : celle d’offrir une liste d’arbitres plus jeunes constitués de praticiens en début de carrière afin d’aller chercher un autre marché en matière d’arbitrage.On a tendance à croire, par exemple, que pour l’arbitrage il faut avoir un dossier très complexe, d’envergure alors que ce n’est pas nécessairement le cas. L’idée est d'offrir aussi ces services à des justiciables qui ont des dossiers plus simples et qui ont besoin de résolutions plus rapides que ce qu'offrent les tribunaux.Le roster NextGen offre cette solution alternative avec des gens qui sont capables d’agir dans des dossiers complexes et d’envergures.Dans un contexte où il y a différentes façons de résoudre un conflit entre les parties, on peut s’adresser à la Cour, on peut négocier, on peut trouver un médiateur qui essaye de rapprocher les parties et d’arriver à une solution négociée.Mais aussi, on peut confier nos différends à un arbitre. C’est un décideur privé, nommé par les parties, qui établit avec elles la procédure qui va être suivie pour résoudre leurs différends. Et ce, en fonction de ce que les parties ont convenu dans leur convention d’arbitrage.Donc, c’est l’idée de confier à un décideur privé la résolution d’un différend de façon très flexible.Ce sont eux (Arbitration Place) qui m’ont approché. Je comprends qu’ils se soucient d’une représentation aussi pancanadienne que possible dans les différentes juridictions. Donc, ils ont abordé des professionnels un peu comme dans ma situation, qui étaient vraiment à l’avant-garde dans le milieu.C'est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté leur proposition parce que la composition du médium est vraiment exceptionnelle. Ce sont des gens qui se démarquent.C’est certain que la force de l’équipe Woods en arbitrage a joué dans la balance. On adont la réputation n’est plus à faire en la matière, on a l’honorableet d’autres qui agissent en tant qu’arbitres au cabinet.Cela a contribué à ma candidature je présume. Même si ma propre expérience d’avocat a été marquée en litige depuis plusieurs années dans des dossiers complexes et aussi en matière d’arbitrage.C'est un projet à long terme. Au niveau des défis, je trouve cela excitant d’offrir une nouvelle gamme de services à des clients. Je suis arrivé à un point dans ma carrière où j’ai besoin de recommencer quelque chose de nouveau, même après avoir acquis de l’expérience en litige et arbitrage en tant qu’avocat. C’est excitant de pouvoir relever ce nouveau défi et d’être un peu plus débutant dans un domaine particulier.Quant à mes attentes, j’aimerais pouvoir faire en sorte que l’arbitrage puisse être une solution qui soit vraiment abordable, efficace et taillée sur mesure pour toutes les parties en fonction de leurs litiges. Pour différentes raisons que ce soit la confidentialité de la recherche, la flexibilité des procédures, la rapidité avec laquelle une décision peut être obtenue etc.J’espère que les différentes parties pourront profiter de mes services et ceux de tous mes collègues sur le roster.J’en suis convaincu. Il y a pleins d’autres avocats en matière d’arbitrage au Québec et même des arbitres. Par le fait même, je pense que ce n’est manifestement qu’un début.Comme on peut le voir avec le roster principal d’Arbitration Place qui a pris beaucoup d’ampleur avec le temps avec des grandes figures. Pour moi, c’est inévitable qu’on aille dans la même direction au Québec.