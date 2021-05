Mes Isabel Valenta, Salvatore Tedone et Abida Ludin. Photos : Site web de Dentons

Dentons s'agrandit : le cabinet a confirmé l’embauche de trois nouveaux avocats à son bureau de Montréal.Me, une ancienne de Lavery, et Me, un ancien de BCF, se joignent au groupe de droit commercial, tandis que Mese joint au sein du groupe de droit des sociétés.Me Ludin travaillait précédemment chez Gowling WLG.Me Valenta a été recruté chez Lavery en avril 2021. Elle travaillait jusqu’à tout récemment chez Lavery, où elle a été recrutée en avril 2017.Elle occupe la présidence du conseil d’administration de l’organisme LOVE depuis juin 2020.Bachelière en droit de l’Université d’Ottawa, détentrice d’un Juris Doctor, elle détient aussi un baccalauréat de l’Université McGill.Elle a été admise au Barreau en 2013.Avant de rejoindre Dentons, Me Tedone a travaillé chez BCF pour une courte période entre mars et avril 2021. Elle y avait précédemment œuvré comme stagiaire, entre septembre 2020 et mars 2021, en plus d’avoir travaillé comme analyste en capital-risque chez BCF Ventures.Me Tedone a aussi travaillé comme étudiant en droit chez Spiegel Sohmer pendant huit mois, entre septembre 2018 et avril 2019.Bachelier en droit de l’Université de Montréal, le Barreau 2020 détient aussi un Juris Doctor de l’Université de Montréal. Il complète présentement sa maîtrise en droit à la même université.Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia en 2014.La Barreau 2018, Me Ludin, a fait ses débuts chez Dentons le mois dernier. La bachelière en droit de l’Université de Montréal travaillait précédemment chez Gowling WLG depuis septembre 2019.Me Ludin est membre du conseil d’administration de la fondation Marcel Barbeau. Elle a notamment travaillé chez Séguin Racine comme avocate avant de joindre Gowling WLG.Elle détient aussi un Juris Doctor de l’Université de Montréal.