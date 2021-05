Me Alexa Santella. Photo : LinkedIn

De l’État de la grosse pomme à Brossard, en passant par Montréal ?C’est un peu la trajectoire de Me, qui s’est jointe le mois dernier au cabinet Trivium. Elle y assiste ses collègues de Brossard dans les dossiers de droit corporatif.Membre du Barreau de New York depuis 2020, Me Santella a complété ses études en droit à la Vermont Law School en 2019, après avoir participé à un échange étudiant à la Faculté de droit de l’Université McGill.Détentrice d’un Juris Doctor, elle était jusqu’à tout récemment manager en administration de projet chez Dolce & Stella, un commerce lavallois qui produit des gelatos artisanaux.Elle a aussi travaillé à temps partiel chez Lavery comme étudiante en soutien administratif, entre novembre 2015 et décembre 2018.Chez Trivium, on vante ses compétences en communication, ainsi que « sa pensée critique, sa créativité et sa capacité d’analyse. »Me Santella a complété en 2015 un baccalauréat en histoire et une mineure en linguistique italienne à l’Université Concordia. Elle a aussi obtenu un Diplôme en sciences sociales du Collège John Abbott.Elle est en processus d’équivalence auprès du Barreau du Québec.