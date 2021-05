Mes Sophie Boulanger et Luc Antoine Manneh. Photos : Site web de BCF

Le travail des cabinets ne rime pas avec paresse…Chaque semaine, des avocats se retroussent les manches. Droit-inc vous présente leurs bons et moins coups ainsi que les actualités, petites et grandes, de leur cabinet…Le 2 juin prochain, les avocats en droit des affaires Mesetdonneront une conférence au LE CAMP sur les rouages d’une convention entre actionnaires.LE CAMP est un incubateur-accélérateur dédié à la croissance des entreprises technologiques. Il offre aussi des services d’accompagnement aux entrepreneurs.Me, associé chez Cain Lamarre, a récemment été accrédité en tant que formateur pour le programme d’accréditation Progressive Aboriginal Relations (PAR). Cette accréditation est attribuée par le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone.La certification PAR est attribuée à des entreprises qui respectent la culture autochtone dans leurs relations d’affaires avec les communautés autochtones. Me Porlier pourra ainsi offrir des formations à des entreprises œuvrant dans le secteur parapublic, dans le secteur des ressources naturelles, ou encore dans le secteur bancaire.Source : LinkedIn / Cain LamarreMeentamera un second mandat à titre d’administratrice du Barreau du Québec, tandis que Mea été élu à titre de Conseiller du Barreau de Québec.L’associée de Fasken exerce en litige, principalement dans les domaines relevant de la responsabilité civile et professionnelle. La pratique de Me Galarneau se spécialise en litige fiscal civil, même s’il pratique aussi en matière pénale.Mes Gagnon et Galarneau ont été admis au Barreau en 2007 et en 2001.Me, avocate associée chez Langlois, a été nommée au conseil d’administration de la Fondation canadienne pour la recherche juridique.« C’est avec enthousiasme et humilité que je me joins au conseil d’administration de la Fondation canadienne pour la recherche juridique, aux côtés de ses membres actuels, pour lesquels j’ai beaucoup d’estime », affirme la Barreau 2008.« Je souhaite encourager la réalisation de la recherche académique qui aura un impact concret sur l’accès à la justice ainsi que la pratique du droit, notamment en droit familial et en droit autochtone ».Me Roy est nommée en tant que membre du Barreau du Québec.Notons enfin que Mea reçu la distinction d’Avocate plaidante de l’année en droit du travail et de l’emploi au Canada. Cette distinction est décernée dans le cadre de la cérémonie des Benchmark Litigation Canada Awards.Lavery a été nommé pour une deuxième année consécutive cabinet de l’année du Québec aux Canadian Law Awards. Les lauréats sont déterminés par un panel de juges indépendants composés d’avocats en pratique privée et de conseillers juridiques en entreprise.Notons aussi que le cabinet accueille cinq nouveaux stagiaires en droit dans ses rangs :et, de l’Université de Sherbrooke,, de l’UQÀM,, de l’Université de Montréal,et, de l’Université Laval.Le jeudi 27 mai, l’associé chez ROBIC, Me, donnera une conférence intitulée « Quelle place à l'humain pour contrer les deepfakes? » en compagnie de, de, deet deLa conférence se déroulera lors du symposium virtuel « Former pour agir en contexte numérique : CLE de la relance post-COVID » de l'Université Laval.