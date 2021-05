Le député libéral de Pontiac et avocat William Amos. Photo : Radio-Canada

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi — William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

Le député libéral de Pontiac et avocata été surpris en train d’uriner en pleine séance sur ZOOM de la Chambre des communes, mercredi dernier.« Hier soir, alors que j’assistais virtuellement aux délibérations non-publiques de la Chambre des communes, j’ai uriné sans me rendre compte que la caméra était allumée. Je suis profondément embarrassé par ma conduite et par la détresse qu’elle a pu causer à quiconque en a été témoin » a-t-il déclaré sur Twitter.Jeudi soir, il a présenté ses excuses sur le réseau social « Bien que accidentelle et non visible du public, mon action était tout à fait inappropriée, et je m’excuse sans réserve » écrit-il.Dans sa déclaration, il annonce également son retrait temporaire du rôle de secrétaire parlementaire et des fonctions de comité « afin d’obtenir le soutien approprié ».Ce n’est pas la première fois qu’un incident de ce genre se produit. Il a déjà été surpris nu en période de questions le 14 avril dernier.Au moment de la rédaction de l’article, Droit-inc n’a pas reçu de réponse de la part de Me Amos.Voici sa déclaration officielle :