Mes Anne Milot, Marie-Hélène Gauthier, Gilles Touchette et Monique Rousseau. Photos : LinkedIn

C’est une pluie d’avocats… Le Conseil des ministres procédait ces dernières semaines à plusieurs nominations d’avocats!Huit juristes font ainsi leur entrée dans le monde de la haute fonction publique québécoise, en la présence de MesetMe Stéphanie Vachon est nommée, depuis le 31 mai dernier, sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation.Me Vachon était déjà secrétaire générale de ce ministère depuis 2012. Elle oeuvrait précédemment au ministère de la Sécurité publique, où elle a été directrice principale aux programmes et à la sécurité entre 2011 et 2012 ainsi que secrétaire générale entre 2007 et 2011.Elle a aussi été au ministère du Revenu entre 1999 et 2001 comme agente de recherche et de planification socio-économique.Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 1993 ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires à la même université en 1999.Me Anne Milot a été nommée, vendredi dernier, membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale par intérim de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.Elle était jusqu’à présent secrétaire générale et directrice des affaires juridiques de cet organisme depuis 2018.Elle a occupé plusieurs postes depuis l’obtention de son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 1993.Elle a notamment été directrice adjointe des Éditions Protégez-vous entre 2004 et 2008 ainsi que secrétaire générale et directrice des affaires juridiques et des communications au Collège Ahuntsic.Elle détient aussi un baccalauréat en biologie de l’Université de Montréal.Depuis le 31 mai dernier, Me Annie Hallée est membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement.Me Hallée est avocate au sein de la firme Les Associés LHRA avocats, depuis 2013. Elle est aussi enseignante au Cégep de l’Outaouais.Elle a précédemment enseigné à l’École du Barreau, entre 2015 et 2017, en plus d’avoir travaillé au cabinet Tremblay, Gagnon avocats entre 2004 et 2013.Elle est depuis 2005 greffière et greffière-arbitre au Barreau du Québec.En plus de son baccalauréat en droit de l’UQÀM, elle détient un baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Montréal.Me Marie-Hélène Gauthier est de nouveau nommée membre du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Elle y siège depuis 2012.Elle est depuis 2011 chargée de cours en droit de l’environnement, de l’administration municipale régionale et locale et de droit des risques majeurs au Département des sciences juridiques de l’UQÀM.Elle a aussi été chargée de cours à l’Université de Montréal entre 2013 et 2018, soit l’année à laquelle elle est devenue membre à temps plein du BAPE.Elle a été avocate en droit commercial et en droit corporatif chez Bérard avocats entre 1996 et 1999.Me Gilles Touchette est nommé membre, en plus d’être désigné président, du conseil de règlement des différends entre la Ville de Sherbrooke et l’Association des policiers et policières de cette municipalité.Me Touchette est un ancien du cabinet Norton Rose Fulbright, où il a œuvré pendant près de 50 ans entre 1968 et 2015. Il y a été tout à tour avocat, associé et avocat principal.Il a complété sa licence en droit à l’Université Laval en 1967.Me Monique Rousseau est nommée assesseure au Tribunal des droits de la personne. Elle a oeuvré à titre de directrice des affaires juridiques au ministère de l’Environnement entre 2010 et 2019.Elle a travaillé précédemment au ministère de la Justice, où elle a évolué pendant 20 ans. Elle a quitté ce ministère en 2010 alors qu’elle avait acquis le titre de directrice du droit public.Bachelière en droit de l’Université Laval depuis 1983, elle a obtenu un diplôme de deuxième cycle en sciences administratives de HEC en 1991.Elle a aussi été avocate plaidante au ministère du Revenu entre 1986 et 1990.Me Reno Bernier sera nommé, le 1er juillet 2021, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Bernier est secrétaire associé au Conseil du trésor.Me Bernier compte plusieurs expériences professionnelles à son actif. Il travaille depuis 2018 pour le secrétariat du Conseil du trésor, notamment comme secrétaire associé à la performance et à l’application de la Loi sur l’administration publique.Il a notamment travaillé par le passé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale entre 2013 et 2018. Il a aussi été au ministère du Revenu entre 2001 et 2008.Il est depuis 2008 médiateur accrédité par l’École du Barreau. Il a obtenu en 2013 à l’École nationale d’administration publique une attestation au programme « Leadership en action pour gestionnaires de gestionnaires ».Il détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval ainsi que deux maîtrises de cette même institution.M. Serge Ghorayeb est nommé, à compter du 14 juin 2021, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. Me Ghorayeb est avocat au ministère de la Justice depuis 2017.Il est aussi chargé de cours en droit administratif de l’École du Barreau depuis la même année.Il a travaillé comme avocat à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail en 2019. Il a travaillé précédemment pour la Société de l’assurance automobile du Québec comme avocat et chef d’équipe entre 2011 et 2017.Me Ghorayeb a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2006.