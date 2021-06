Me Stephanie Afilalo. Photo : LinkedIn

Me, Barreau 2007, se joint à Delegatus. Elle a été recrutée chez la compagnie Avon, où elle travaillait depuis six ans. Elle y était la conseillère juridique principale depuis mars 2018.À savoir pourquoi elle a choisi Delegatus, Me Afilalo évoque l’enjeu de la conciliation travail-famille.« Pour moi, le Collectif représente la capacité de continuer à pratiquer le droit tout en me laissant une plus grande marge de manœuvre pendant ces précieuses années avec ma famille. Créer de nouvelles relations avec mes clients tout en profitant de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est une opportunité que je saisirai avec passion », indique-t-elle.Me Afilalo exerce en droit du travail et de l’emploi et en ressources humaines. Elle a commencé sa carrière comme consultante juridique chez MEP Technologies, puis a pratiqué en cabinet chez Phillips Friedman Kotler.Elle a ensuite fait un retour en entreprise comme avocate à l’interne et gestionnaire en relations de travail et en ressources humaines à l’Hôpital général Juif de Montréal, entre 2012 et 2014.Dans le cadre de ses précédents emplois, elle s’est occupée de la rédaction et de la révision de contrats, de la formation juridique et la gestion des dossiers de harcèlement et de violence entre employés, notamment.Depuis 20015, Me Afilalo est médiatrice accréditée en droit civil, commercial et du travail.