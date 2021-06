Matthew Kelsall et Carolena Gordon. Photos : Site web de Clyde & Co

Le cabinet Clyde & Co vient d’annoncer une fusion avec le cabinet spécialisé SHK ainsi que l’ouverture d’une nouvelle succursale à Vancouver.« L’équipe jouit d’une réputation de premier plan dans les domaines de l’assurance et de la construction, ce qui renforcera notre position de leader dans ces secteurs au niveau mondial et profitera à nos clients au Canada, en Amérique du Nord et au-delà » a déclaré, chef de la Direction de Clyde & Co.Après avoir conquis l’Est canadien, le cabinet Clyde & Co ouvre une succursale, fruit de cette fusion avec SHK, à Vancouver. Cette première étape constitue une avancée pour la croissance du cabinet qui a une clientèle locale et internationale.« La fusion avec SHK nous permet non seulement d’être présents sur le terrain et de travailler en étroite collaboration avec les assureurs de l’Ouest canadien, mais aussi d’approfondir notre offre en matière de construction dans une région où le secteur des infrastructures est florissant et où les ressources naturelles sont abondantes » a affirmé, associée et présidente du Conseil nord-américain de Clyde & Co.Les avocats vont travailler notamment dans des dossiers complexes portant sur la couverture d’assurance, l’assurance générale, la responsabilité civile professionnelle, les litiges commerciaux, la construction et les infrastructures, la défense contre les recours collectifs, l’arbitrage et la médiation.Six avocats(es) s’ajoutent à l’équipe de Vancouver. Les voici …L’avocat plaidantpratique en droit de la construction, droit commercial et droit des assurances.Meest un avocat en droit civil qui a mené de nombreux procès en litiges civils.L’avocateplaide dans des dossiers touchant les domaines de la construction, des assurances et du commerce.Mese spécialise dans les réclamations pour négligence professionnelle, la construction, les privilèges des constructeurs, les litiges commerciaux et le droit des assurances.L’avocattravaille dans des dossiers portant sur les réclamations en construction, la responsabilité des administrateurs et des dirigeants, la défense des municipalités, la responsabilité associée aux produits et la défense des assureurs de biens et responsabilité dans les réclamations multipartites.Mepratique en litiges civils touchant les domaines du commerce, la construction, la responsabilité professionnelle et l’assurance.Le cabinet SHK de Vancouver est spécialisé dans l’assurance, la construction et les litiges professionnels.Le cabinet Clyde & Co est spécialisé dans l’assurance au Canada. Il est présent dans l’Est du pays suite à une fusion avec le cabinet boutique en assurance Nicholl Paskell-Mede en 2011. Ses bureaux sont situés à Montréal, Toronto et s'étendent jusqu’à Vancouver maintenant.