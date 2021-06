Me Martin Thiboutot. Source : LinkedIn

Le cabinet Davis Ward Philips & Vineberg accueille un nouvel avocat spécialisé à Montréal.Après presque un an chez Englobe, Merejoint l’équipe montréalaise.Il se spécialise en droit de l’environnement et questions autochtones.Il représente des clients dans les dossiers complexes qui touchent la conformité et la réglementation pour la protection de l’environnement, la gestion des ressources naturelles, les régimes d’octroi de permis, la gestion des sites contaminés et des zones protégées.Son expérience acquise dans des projets de transport et de production d’énergie renouvelable lui permet de mieux guider ses clients dans les opérations commerciales et dans les litiges environnementaux.Membre du Barreau du Québec depuis 2014, il a déjà travaillé dans les grands cabinets Fasken et McCarthy Tétrault pendant plusieurs années.Diplômé en droit de l’Université Laval, l’avocat est aussi chargé de cours en droit des ressources naturelles et de l’énergie à la faculté de droit du même établissement.