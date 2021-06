Me Léa Couture-Thériault. Source : Site Web de Degrandpré Chait

Dunton Rainville

Mes Paul A. Melançon, Ruth Veilleux, Jane Bogaty, Bruno Floriani, Michael Kaylor et Marissa Carnevale. Source : Site Web de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

Cette semaine, les bureaux ont plusieurs actualités, petites et grandes, à partager et qui rendent compte de leurs actualités.Droit-inc fait le tri pour vous et vous présente les meilleures d’entre elles.Meparticipait le mois dernier à un panel intitulé Vos loyers commerciaux sont-ils protégés en ces temps incertains? Êtes-vous prêt pour la troisième vague?Notons que les débats quant au paiement des loyers commerciaux ont causé beaucoup de préoccupations aux investisseurs et ont engendré des incertitudes quant aux projections faites pour les acquisitions/dispositions.Prenant appui sur la jurisprudence québécoise de la dernière année, Me Couture-Thériault a abordé plusieurs questions cruciales, non seulement pour la gestion des baux, mais aussi pour l’investissement immobilier commercial, la gestion d’actifs et le financement.Le cabinet Dunton Rainville est l’un des partenaires de l’édition 2021 de l’Anti-Gala, un événement organisé par Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu.Cette édition virtuelle, dont le thème était « La vraie nature de l’excellence », a mis l’accent sur des accomplissements des entreprises et organismes du Haut-Richelieu.Notons que Me Patrice Gladu, associé du cabinet, a annoncé le nom du gagnant de la catégorie « Entreprise de services ou de distribution de 10 à 25 employés » : Salon Espace K.​Cinq avocats du cabinet LRMM figurent parmi les avocats les plus recommandés dans l’édition 2021 du Canadian Legal Lexpert Directory.Leur expertise a été reconnue dans plusieurs domaines :et, en assurances,, en droit sur les services bancaires et financiers,, en franchisage, et, en taxes à la consommation.Notons enfin que Meparticipait récemment comme présentatrice et panéliste à l’édition québécoise du Salon Virtuel des Franchises Canadiennes.Lors de cet événement, elle a répondu aux questions des participants, soit des membres du monde de la franchise québécoise.Cet événement réunissait des entrepreneurs et des franchiseurs à la recherche de nouveaux franchisés au Québec, en plus d’offrir des séances informatives.participait vendredi dernier à l’activité de formation continue en ligne sur Les développements récents en droit de la construction 2021, offerte par le Barreau du Québec. Il y a traité de la jurisprudence récente en droit des assurances du domaine de la construction.Me Nadeau, qui accédera bientôt au Conseil d’administration du Barreau, était jusqu’au 7 mai dernier bâtonnier du Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean.Me, la fondatrice du cabinet SOS-Avocats Lawyers, récemment été nominée dans les 40 finalistes pour faire partie de la liste des 25 plus influents avocats du pays pour l'année 2021 émise par Canadian Lawyer.Me Assouline est l’une des quelques nominées pour la province. Elle s’est impliquée en droit de la jeunesse, notamment au sein de la Commission Laurent.La Barreau 1998 se spécialise en droit de la famille, divorce, protection de la jeunesse ainsi qu’en droit civil. En 2014, elle s’est jointe au Parti conservateur du Canada et s’est présentée l’année suivante en tant que candidate dans la circonscription de Pierrefonds-Dollard.