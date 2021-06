Mes Jacques Cossette-Lesage, Anais Welch, et Thierry Dorval. Sources : Site web de Stein Monast et archives

Une division du Groupe Canam a récemment acquis Supermétal, une entreprise spécialisée dans la fabrication et l’installation de charpentes et de structures métalliques.Supermétal exploite des usines au Québec en Alberta, ainsi qu’un bureau d’ingénierie et de dessin aux Philippines.« L’achat de Supermétal accroîtra la capacité de production de Canam Ponts et son offre de produits. Les équipes de Supermétal partagent nos valeurs axées sur la satisfaction du client, la livraison de produits de qualité, ainsi que celles de santé et sécurité », affirme, président du conseil et chef de la direction de Canam Ponts et président du conseil de Groupe Canam.Groupe Canam était représenté à l’interne par, vice-président, affaires juridiques et secrétaire, et paret, de Stein Monast. Il était aussi représenté parde Norton Rose Fullbright au niveau du bureau de la concurrence.Le cabinet BCF a représenté Supermétal avec une équipe composée deetAvec cette transaction, Canam Ponts Canada espère accroître sa capacité de production ainsi que son offre de produits. Les deux entreprises collaborent depuis plus de 50 ans. Elles entretiendraient une « relation de partenaires bien plus que de compétiteurs », mentionne le communiqué de presse.