Me Carolena Gordon. Source : Site web de Clyde & Co

Les associés mondiaux du cabinet Clyde & Co ont élu Meà titre d’associée senior à partir du 1er juillet.Associée au bureau de Montréal depuis 2011, elle devient la première femme à occuper cette position au cabinet d’avocats, en dehors du Royaume-Uni.« Être élue Associée Sénior est un véritable privilège. Nous sommes un cabinet avec un historique de croissance fantastique, comptant des personnes extrêmement talentueuses, avec une offre claire et percutante pour nos clients, et je suis enthousiaste pour ce que le futur nous réserve », a commenté Me Gordon.Grâce à cette nomination, elle pourra siéger au Conseil d’administration mondial et travailler directement avec le président-directeur général de Clyde & Co, les Conseils régionaux et les groupes de pratique du monde entier.« (...) Elle arrive à ce rôle à un moment stimulant pour Clyde & Co alors que nous continuons à exécuter notre agenda stratégique, qui se concentre sur la croissance par secteur, le développement et la modernisation du cabinet », a déclaré, le président-directeur général de Clyde & Co.L’avocate pratique en litiges d’assurance, commerciaux et en responsabilité professionnelle.Plaideuse expérimentée, elle travaille dans des dossiers portant sur la résolution de litiges, la gestion de risques ainsi que sur les erreurs et omissions technologiques, la cyber responsabilité, la gestion de risque et la défense de recours collectifs .Sa clientèle est composée de commerciaux, de firmes et d'assureurs spécialisés dans la construction.À la présidence du Conseil d’administration Nord-Américain depuis 2019 et du Conseil d’administration Canadien depuis 2018, elle a participé à l’ouverture des nouveaux bureaux de Clyde & Co à Vancouver, Phoenix, Las Vegas et Denver.Elle a été également membre du Comité d’administration mondial de 2015 à 2017.Diplômée en droit de l’Université McGill, elle est membre du Barreau du Québec depuis 1992.