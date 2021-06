Me Éloi Desjardins. Source : LinkedIn

Ça bouge chez DS Avocats. Tant à Québec qu’à Montréal et à Vancouver.Le cabinet, spécialisé en droit des affaires, accueille dans ses rangs quatre avocats, en plus d’en nommer deux autres à titre d’associés.Voici ce que nous savons sur eux.Meest à l’emploi du cabinet depuis janvier 2014. Associé depuis janvier dernier, le Barreau 2013 se spécialise en fusions et acquisitions, financement d’entreprises et sur les différents aspects liés au droit commercial et transactionnel.Me Desjardins a travaillé par le passé à l’Agence du revenu du Québec, entre mai 2012 et août 2013. Il était agent à la direction du registraire des entreprises.« C’est vraiment une belle reconnaissance. Je la prends avec gratitude et humilité. C’est beaucoup d’efforts et de travail pour en arriver à une belle reconnaissance comme celle-là », explique-t-il à Droit-inc.Au cabinet, le Barreau 2013 représente notamment des émetteurs assujettis, des courtiers et des fonds d’investissement dans le cadre de transactions sur les marchés boursiers canadiens.Mais ce n’est pas tout. Me Desjardins reconnaît que ses responsabilités ne sont plus tout à fait les mêmes maintenant qu’il est associé.« Il y a un volet consolidation de l’équipe en droit corporatif à Québec. Il y a aussi un volet de passation des connaissances vers les plus jeunes, ainsi que de prendre évidemment plus de responsabilités vis-à-vis de la clientèle et dans le cadre de la gestion interne du cabinet ».Me Desjardins a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2013. Il travaille au bureau de DS Avocats à Québec., associée chez DS Avocats depuis janvier dernier, œuvre au sein du département fiscal du cabinet. Elle est à l’emploi de DS Avocats depuis novembre 2014, à Québec.Mme Auclair a toutefois un petit quelque chose de différent. À la différence de ses collègues, elle n’est pas avocate.« Je ne suis pas avocate, je ne le suis toujours pas et je ne le serais probablement jamais. Je travaille avec l’équipe de fiscalité, en transactionnel et réorganisation d’entreprise ».Andrée-Anne Auclair ne s’en cache pas. Elle est fière d’avoir été promue au rang d’associé, d’autant qu’elle n’est pas avocate.« Ça me rend fière, surtout que je ne suis pas avocate. D’avoir la confiance du bureau et de mes collègues pour accéder à ce titre… je me sens accomplie au sein du bureau ».Mme Auclair s’occupe de réorganisations d’entreprises canadiennes, ainsi que de fusions et acquisitions d’entreprises. Elle travaille aussi sur des dossiers qui relèvent de la fiscalité des entreprises en général.Elle estime à cet égard que son expérience en fiscalité lui permet d’apporter une vision différente à la table du cabinet.« Je pense vraiment, surtout en matière de transactionnel, que je suis capable d’apporter une vision différente, par exemple au niveau des chiffres, de l’argent et de la compréhension du deal », ajoute-t-elle.Andrée-Anne Auclair a complété son baccalauréat en administration des affaires en 2010 à l’Université Laval. Outre un certificat en finances personnelles, elle détient une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke depuis 2014.Meexerce comme avocat plaidant au sein du bureau de Vancouver de DS Avocats. Il a été recruté au cabinet en septembre 2019 après avoir travaillé pendant près de cinq ans chez Cohen Buchan Edwards LLP, qui offre différents types de services juridiques.Habitué des tribunaux, Me Young a représenté des clients à tous les niveaux des cours provinciales et supérieures de la Colombie-Britannique, ainsi que devant d’autres tribunaux provinciaux et fédéraux.Joint par Droit-inc, le Barreau 2001 se permet de vanter les mérites de sa pratique.« Ma pratique se concentre sur la recherche de la façon la plus efficace de résoudre les différends pour mes clients, de manière rentable et juste », nous a-t-il expliqué.Exerçant en litige, sa pratique comprend les litiges commerciaux, les réclamations pour abus de confiance et obligations fiduciaires, ainsi que le recouvrement de créances et d’autres formes de recours des créanciers.« Bien que la pratique du droit soit souvent fondée sur des principes, la préoccupation pragmatique de la plupart des clients est de pouvoir résoudre les problèmes qui surviennent dans le contexte de leur entreprise », ajoute-t-il.Toujours à Droit-inc, Me Young se dit également « fier » de travailler chez DS Avocats.« Être chez DS Avocats fait comprendre que nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté, et je suis heureux d'œuvrer au sein d’un cabinet qui transcende les frontières nationales. »C’est pour lui, assure-t-il, l’occasion de faire une différence dans un monde qu’il qualifie de « multipolaire ».« De plus en plus, la “mondialisation” est perçue comme une forme d’”américanisation”, mais cela ne doit pas toujours être le cas, en particulier dans un monde multipolaire. Dans un environnement de plus en plus mondialisé, je suis fier de faire partie d'une équipe internationale qui comble les écarts entre les différentes juridictions. »Meest à l’emploi de DS Avocats depuis avril dernier, à Montréal. Le Barreau 2015 travaillait précédemment pour Fortier, D’Amour, Goyette, le cabinet où il a complété son stage en droit entre septembre 2015 et avril 2016.« Je me sens très bien. Je suis ici depuis un peu plus d’un mois, et je crois avoir fait le bon choix. C’est encore la lune de miel, et on travaille pour que ce soit un très bon mariage », illustre-t-il.Me Nadeau-Roberge exerce en droit transactionnel, en droit immobilier, en droit corporatif et commercial ainsi qu’en financement. Il est membre du groupe de droit corporatif et des affaires, un « département qui lui permet de faire encore plus de transactionnels et d’immobilier ».Le Barreau 2015 a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 2014, après avoir étudié au Collège Jean-de-Brébeuf. Il a occupé plusieurs emplois avant de débuter sa carrière en droit, notamment chez Groupe Rocket, Distribution Car-Tel et Rio Tinto.Mefait partie de la famille de DS Avocats depuis janvier dernier. L’avocate a complété son Barreau en 2017.Elle a travaillé chez Hudon Avocats en litige civil et commercial entre septembre 2018 et septembre 2020.Se disant satisfaite de ses débuts, Me Di Giovanni reconnaît que le télétravail pose quelques défis.« Le travail à distance pose des enjeux qui sont différents. J’ai hâte de rencontrer mes collègues en vrai, car je n’ai pas encore eu l’occasion de rencontrer tout le monde. »Elle s’autorise tout de même à relativiser cette situation, et à demeurer optimiste. « C’est vraiment une belle équipe, un beau bureau et de beaux dossiers », explique-t-elle.La pratique de Me Di Giovanni englobe tous les aspects du litige civil et commercial, notamment en droit immobilier et en droit commercial international. Son travail l’amène à effectuer diverses tâches au sein des dossiers à sa charge, que ce soit au niveau de la recherche et de la rédaction que des représentations devant les tribunaux.Questionné sur son avenir, la Barreau 2017 explique que les prochaines années seront faites de… DS Avocats.« Je suis très contente où je suis en ce moment. DS Avocats, c’est un super beau bureau. Avec les années, je me vois au cabinet, mais avec une plus grosse clientèle ».Pour la prochaine année, elle se donne d’ailleurs pour objectif de « ramener ses premiers clients au bureau ».Bachelière en droit de l’Université de Montréal, Me Angèle di Giovanni détient un juris doctor et une maîtrise en common law de la même université. Elle a été membre du comité de développement international et professionnel du Jeune Barreau de Montréal entre 2016 et 2018.Meest l’une des recrues de DS Avocats. Il est à l’emploi du cabinet depuis janvier dernier.Le Barreau 2015 a quitté Fasken en septembre 2020 alors qu’il y travaillait comme parajuriste en droit des affaires depuis août 2017.Me Corriveau exerce au sein du groupe de droits des sociétés et droit commercial, tandis que sa pratique est axée sur le droit des affaires, le financement et les fusions et acquisitions.Il a travaillé chez Bernard & Brassard pendant près de six ans, d’abord comme technicien juridique entre janvier 2011 et septembre 2014, ensuite comme stagiaire en droit entre septembre 2014 et mars 2015.Il y a ensuite travaillé comme avocat entre avril 2015 et juillet 2016. Bachelier en droit de l’UQÀM, il y a travaillé comme assistant de recherche entre 2008 et 2009. Il détient un certificat en droit social et du travail de l’UQÀM.Diplômée du collège Ahuntsic en technique juridique depuis 2015,s’est tournée vers le droit corporatif et les propriétés intellectuelles, plus précisément, les marques de commerce.« Ayant débuté ma carrière en droit corporatif, j’ai voulu explorer un autre domaine, c’est pourquoi je me suis retrouvé chez BCF avocats d’affaires en marque de commerce. Ayant terminé un contrat de maternité, je me suis redirigé en droit corporatif chez Spiegel Sohmer Inc», explique t-elle.Durant une année elle a pu acquérir énormément d’expérience.«Lorsque la porte s’est ouverte pour intégrer l’équipe corporative chez DS Avocats j’ai vu une opportunité de développement, tant du côté personnel que professionnelle. Un nouveau défi s’ouvrait à moi, celui de faire partie d’une nouvelle équipe qui ne demande qu’à grandir. Avoir choisi DS a été pour moi une bonne décision, je me sens à ma place, avec des gens humains, respectueux et surtout professionnels.»