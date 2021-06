Mes Guylaine LeBrun et Judith Guérin, les auteures de cet article. Source : Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

La simplicité et l’efficacité;

La flexibilité : Le message texte nous offre la possibilité de communiquer avec nos clients rapidement;

La prise en compte des préférences de nos clients en matière de communication : Notons que 85 % des propriétaires de téléphone intelligent préfèrent « texter » plutôt que de transmettre un courriel ou parler au téléphone;

De la même manière, la perception par nos clients d’un service plus personnalisé et centré sur leurs besoins;

Le meilleur taux d’ouverture des messages textes en comparaison avec les courriels : Les messages textes possèdent un taux d’ouverture de plus de 95 % alors qu’il est d’environ 20 % pour les courriels;

De manière corollaire, le taux de réponse est également plus élevé avec les messages textes (45 %) en comparaison avec les courriels (6 %);

Enfin, le temps requis pour obtenir une réponse à un message texte avoisine 90 secondes versus 90 minutes pour un courriel.

Confirmer ou planifier l’heure et l’endroit d’une rencontre;

Reconfirmer une date d’audition;

Faire un petit sondage de satisfaction;

Féliciter le client pour un évènement heureux.

Ce sujet est trop complexe pour en discuter par message texte. Pouvons-nous fixer une rencontre ou un appel téléphonique?

Il s’agit d’une décision stratégique importante qui nécessite d’approfondir la question ensemble.

Cette idée me semble risquée. Appelez-moi afin que je vous en explique les raisons.

La sécurité et la confidentialité : Bien que ces termes soient interreliés, leur signification s’avère différente. La sécurité renvoie à la question de savoir si le message texte sera sécurisé numériquement. Autrement formulé, existera-t-il des barrières empêchant des personnes mal intentionnées d’intercepter le message texte? Quant à la confidentialité, il s’agit de déterminer qui aura accès au contenu du message texte. Gardons à l’esprit que plusieurs applications de messagerie texte ne chiffrent pas le contenu de nos conversations. Ceci implique qu’une personne qui intercepte un message texte est en mesure de lire le contenu de celui-ci;

La documentation des dossiers : Une des mesures préventives qui revient constamment dans nos articles et capsules vidéo est l’importance de documenter ses dossiers. Or, il s’agit d’un défi avec les messages textes. De manière générale, seuls les messages textes les plus récents demeurent accessibles à l’utilisateur du téléphone intelligent. Les messages plus anciens sont effacés automatiquement après une certaine période de temps;

La création d’une relation avocat-client non désirée : Il s’agit d’une situation que nous avons traitée à maintes reprises sous le vocable du client fantôme. Pensons à la situation d’un ami qui nous « texte » pour nous poser une question en lien avec un dommage par l’eau survenu à sa résidence et causé par une conduite appartenant à la ville. En lui répondant, nous venons de créer une relation avocat-client. Par la suite, cet ami ou plutôt cet ex-ami nous reprochera de ne pas l’avoir informé du délai de prescription de six (6) mois en vertu de la Loi sur les cités et villes;

Les risques de malentendus : La simplicité, la rapidité et la moins grande formalité des messages textes peuvent nous amener à simplifier indûment une réponse ou à transmettre de l’information incomplète. Ainsi, des malentendus sont susceptibles de se produire;

La conciliation travail-famille et la santé : En donnant notre numéro de téléphone cellulaire, nous nous retrouvons à faire preuve d’une disponibilité accrue.

Obtenons le consentement du client à l’utilisation des messages textes : Il serait approprié de prévoir une clause à cet effet dans la lettre-mandat;

Refusons de communiquer par messages textes avec un client potentiel avant qu’un mandat en bonne et due forme nous soit confié;

Discutons avec nos clients et gérons leurs attentes relativement à l’utilisation des messages textes : Plus particulièrement, les sujets suivants devraient être abordés : La sécurité et la confidentialité de ce mode de communication; L’application qui sera utilisée pour « texter »; Les délais de réponse aux messages textes et notre disponibilité; Les sujets qui pourront être traités par messages textes.



Assurons-nous d’utiliser des applications de messagerie texte permettant le chiffrement de nos conversations : Par ailleurs, assurons-nous également que le client utilise la même application. En effet, plusieurs d’entre elles nécessitent que notre interlocuteur utilise la même application;

Protégeons notre cellulaire avec un mot de passe;

De même, désactivons la fonction d’aperçu du message : Plusieurs applications affichent le message texte lorsque celui-ci est reçu, et ce, même si le téléphone est verrouillé. Pour des raisons de confidentialité, l’avocat et son client devraient retirer cette fonctionnalité;

Documentons nos dossiers : Il est possible de conserver une copie des échanges par messages textes manuellement, notamment par le biais d’une capture d’écran ou d’applications. Cependant, les risques d’erreurs ou d’avoir une copie incomplète sont grands. La tâche peu également s’avérer laborieuse. Pour cette raison, il existe des solutions de « textage » automatisées pour entreprise. Elles permettent d’enregistrer un message texte directement dans le dossier du client;

Protégeons notre vie personnelle et notre santé : Certaines de ces solutions automatisées permettent également de masquer 5 notre numéro de cellulaire lors de l’envoi d’un message texte. En fait, ce sera le numéro de téléphone de notre cabinet qui apparaîtra à notre interlocuteur. L’autre possibilité est d’avoir un téléphone cellulaire personnel et un autre professionnel.

Sur les auteures



Les auteures exercent toutes deux au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Me Guylaine LeBrun est avocate et coordonnatrice aux activités de prévention. Quant à Me Judith Guérin, elle est avocate aux activités de prévention.



Ford Blakely, "5 Tips for Using Text Messaging for Client Communications", dans Law Technology Today, 20 mars 2018, en ligne : https://www.lawtechnologytoday.org/2018/03/five-tips-forleveraging-text-messaging-for-client-communications/. "Infographic: Texting is the New Email for Customer Communication", dans Medallia Zingle, 19 septembre 2017, en ligne : https://www.zingle.com/infographic-texting-is-the-new-email-forcustomer-communication/. Jim Calloway et Ivan Hemmans, "The 411 on Texting for Lawyers", dans ABA TECHSHOW 2018, 9 mars 2018, en ligne : https://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/law_practice_management/techshow/2018/The%20411%20on%20Texting%20For%20L awyers.authcheckdam.pdfPatrick Smith, Hey, you Up? "The Lure and Consequences of Texting With Clients", dans The American Lawyer, 24 mars 2021, en ligne : https://www.law.com/americanlawyer/2021/03/24/hey-you-up-the-lureand-consequences-of-texting-with-clients/. Sharon Miki, "A Complete Guide for Lawyers Texting Clients", dans Clio, 17 février, 2021, en ligne : https://www.clio.com/blog/lawyertexting/. Tom Kulik, "To Text, Or Not To Text, Clients: An Ethical Question For A Technological Time, dans Above the Law, 11 février 2019, en ligne : https://abovethelaw.com/2019/02/to-text-or-not-to-text-clients-anethical-question-for-a-technological-time/.