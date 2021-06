BLG

Mes Yanick Tanguay et Julien Merleau-Bourassa. Source : Site web de Dunton Rainville

Langlois

Mes Miranda Lam et Kim Nguyen. Source : Site web de McCarthy Tétrault

Stein Monast

Vous vous questionnez sur les activités de vos cabinets favoris, ou encore de vos cabinets rivaux ?Ça tombe bien. Droit-inc aime mettre les cabinets en scène. Voici leurs plus récentes actualités, qu’elles soient petites ou grandes.Le cabinet BLG félicitait dernièrement les finalistes et lauréats des Canadian General Counsel Awards 2021.Le cabinet a notamment commandité le prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations BLG Stephen Sigurdson.Me, associé chez Davies et ancien premier ministre du Québec, a récemment été nommé citoyen d’honneur de la Ville de Montréal en reconnaissance de sa « contribution exceptionnelle à la vie publique montréalaise ».« M. Bouchard a su naviguer avec brio, prestance et résilience à travers des épisodes personnels et politiques difficiles, ce qui lui vaut le respect et l'admiration de la population », a affirmé la mairesse Valérie Plante selon La Presse canadienne.Le 11 juin dernier, dans le cadre du congrès virtuel de l’ADGMQ, Me, associé et vice-président du Conseil de direction, et Me, avocat, ont donné une conférence sur le thème : Les élections municipales en temps de pandémie : le rôle du directeur général.Lors de cette rencontre virtuelle, ils ont passé en revue les nouvelles dispositions règlementaires récemment adoptées par le Directeur général des élections du Québec en raison de la pandémie et ont également profité de l’occasion pour échanger sur le rôle du directeur général en période d’élections.Fasken, la main sur le cœur ?Le cabinet confirmait dernièrement un don de 25 000 $ au Comité paralympique canadien. Ces fonds devraient contribuer à soutenir les athlètes et les aider à atteindre le podium.Ces fonds ont été amassés dans le cadre des campagnes de Blitz de formations en ligne organisées par Fasken.Me, associée en droit des affaires chez Langlois, était dernièrement sollicitée par un quotidien québécois pour discuter de l’émergence de l’industrie du cannabis qui serait rattrapée par le contexte pandémique.Me David possède de nombreuses connaissances sur les enjeux de l’industrie du cannabis, dit-on chez Langlois.Ça bouge chez Lavery. Littéralement.Des membres du cabinet, à savoiretont participé au Défi du 1 000 000 de KM ensemble.Une vidéo montre d’ailleurs leurs interactions avec M. w.Source : Lavery / LinkedInLe cabinet a ainsi contribué à atteindre l’objectif de ce Défi.Notons que l’ensemble des membres du cabinet, soit 152 personnes, ont parcouru 7 383 kilomètres lors du défi Pierre Lavoie.Le cabinet McCarthy Tétrault organisait récemment une table ronde sur le sujet du racisme anti-asiatique.Dans le cadre de cet événement, des membres du cabinet ont partagé leur expérience personnelle, dont Meet Me, associés au bureau de Montréal.Notons que le cabinet annonçait aussi, lors de la journée des peuples autochtones, des initiatives pour favoriser la réconciliation avec les membres des Premières Nations.Avec ces initiatives, le cabinet s’engage à :1) à participer à titre de principal partenaire de la Boîte à outils de vérité et réconciliation de Canadian Bar Association ;2) La prolongation de son partenariat avec Indspire pour financer cinq bourses nationales pour les étudiants autochtones en faculté de droit au cours des cinq prochaines années.3) Un partenariat avec York University - Osgoode Hall Law School pour soutenir le camp de droit Anishinaabe et la Première Nation des Chippewas de Rama.Les avocats Mesetrencontraient récemment les agents des Missions commerciales de l’Université Laval pour une série de consultations juridiques.Dans le cadre de cet événement, les avocats du cabinet ont répondu aux questions d’étudiants et d’étudiantes pour les aider dans leurs prochaines missions commerciales.