Me Jonathan Charron. Photo : Site web de Fasken

Merejoint le groupe de fiscalité de Fasken à Montréal.Il conseille des particuliers et des familles, ainsi que des clients issus de diverses industries, en matière de droit et de fiscalité internationale.L’avocat était jusqu’à présent conseiller en planification patrimoniale et fiscale dans le département d’administration des fiducies et d’ingénierie patrimoniale de Blue Bridge, à Montréal.Il est également professeur de droit à temps partiel à l’Université d’Ottawa. Auparavant, il était chargé de cours à la maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, ainsi qu’à la maîtrise en fiscalité de HEC Montréal.Ce barreau 2009 avait commencé sa carrière comme auxiliaire juridique à la Cour d'appel fédérale, avant de rejoindre le groupe de droit fiscal de Stikeman Elliott à Montréal.Il entre ensuite dans les services du droit fiscal du ministère de la Justice du Canada. Deux ans après, il rejoint Perley-Robertson, Hill & McDougall à Ottawa comme avocat en droit fiscal. Il revient à Montréal pour oeuvrer chez Norton Rose Fullbright.Me Jonathan Charron est aussi membre du barreau de l’Ontario, de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Il est membre de la Fondation canadienne de fiscalité.Il détient une maîtrise en droit fiscal, un programme conjoint de HEC Montréal et de l'université de Montréal. Il est titulaire d'un baccalauréat en common law de l'Université d'Ottawa et d'une licence en droit civil de la même université.Durant ses études, Me Charron a remporté la médaille d’or de l’Université d’Ottawa pour la plus haute moyenne obtenue dans l’ensemble du Programme de licence en droit civil.