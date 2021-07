Sergio A. Escobar. Source : Site web de BCF

Fasken

Sharon G. Druker. Photo : Archives

Stein Monast

Une nouvelle semaine rime avec… d’autres nouvelles des bureaux !Voici celles que Droit-inc vous réserve., PDG de BCF Ventures, a été nommé parmi le top 100 des meilleurs fonds de capital de risque corporatif au monde selon le Global Corporate Venturing Powerlist 2021.Ce classement annuel reconnaît les investisseurs les plus influents dans le domaine du capital de risque et de l'innovation.« En favorisant un réseau croissant de partenaires institutionnels, de co-investisseurs et d'entrepreneurs, BCF Ventures continue d'être reconnu favorablement à l'échelle régionale, nationale et internationale au sein de l'écosystème du capital-risque », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Douze associés de Fasken ont été reconnus à titre de chefs de file dans les domaines des opérations et du litige en matière de PI ainsi que du traitement des brevets dans l’édition 2021 du répertoire IAM Patent 1000 – the World’s Leading Patent Professionals.Plusieurs associés du cabinet à Montréal ont vu leur travail récompensé, en la présence d’Alexandre Abecassis, Jean-Nicolas Delage, Julie Desrosiers, Johann Gest, Marie Lafleur, Serge Lapointe, Alain Leclerc, Marek Nitoslawski et David Turgeon.Parmi les autres nominés, notons : Armand Benitah, Jason Markwell, Mark D. Penner.Fasken s’est également vu attribuer la distinction « Argent » dans les catégories des poursuites judiciaires et du litige en matière de PI, et s’est classé dans la catégorie des cabinets « recommandés » pour les opérations en PI.Le cabinet Langlois a félicité ses membres qui ont participé au Challenge CCI, un challenge sportif organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie française au Canada (CCIFC).Notons que la première et la troisième place sont revenues aux deux équipes de Langlois.Les locaux de Lavery à Québec, situé dans l’édifice d’Industrielle Alliance de la Grande Allée, ne sont plus tout à fait les mêmes…Le bureau du cabinet arbore maintenant nuit et jour les couleurs du cabinet, une « manière assumée d’afficher notre présence dans le marché de la Capitale-Nationale ».C’est aussi l’occasion pour Lavery de se dire fier de contribuer à l’économie de la région de Québec.Source : Lavery Avocats / LinkedInC’est un mandat qui se renouvelle !Le mandat de Sharon G. Druker à la présidence du Comité de liaison avec les avocats en droits des affaires du Barreau de Montréal a en effet été renouvelé pour une nouvelle année !Me Druker exerce en droit commercial et en droit des sociétés. Elle supervise aussi le département des Services corporatifs du cabinet.Ses champs de pratique incluent les fusions et les acquisitions, les achats, les ventes et le financement des entreprises, ainsi que d’autres transactions.Elle a complété sa formation du Barreau en 1986, avant de se joindre à RSS en 2005.Le cabinet Stein Monast partageait récemment sur ses réseaux le portrait de Brigitte, l’une de ses adjointes juridiques.Œuvrant en droit immobilier et en droit administratif et municipal, Brigitte assiste les avocats et notaires du cabinet depuis maintenant trois ans. Elle s’occupe de tâches administratives en plus d’aider les avocats dans la gestion de leurs différents dossiers juridiques.« Reconnue pour son engagement auprès de ses collègues et pour sa bonne humeur, cette amatrice de lecture et de camping en famille est indispensable au sein de notre équipe », indique le cabinet.Source : LinkedIn / Stein Monast