Alexis Wawanoloath. Source : LinkedIn

Me Jade Milette. Source : Site web du cabinet Dunton Rainville

Me Rikelyne Piquion. Source : Site web du cabinet Dunton Rainville

Me Elissa Iacobo. Source : LinkedIn

Isabelle Proulx et Amy Gingras. Source : Site web de l’Association canadienne des parajuristes

Trois cabinets accueillent quatre nouveaux avocats et avocates tandis que l’Association des parajuristes annonce deux nouvelles nominations à sa direction.Les voici…Après avoir effectué son stage,rejoint l’équipe du cabinet Neashish & Champoux.« Sa vaste expérience professionnelle et son engagement viendront s’ajouter à une équipe dynamique et qualifiée pour le bénéfice de notre clientèle actuelle et future », a déclaré Me Annie Neashish.« Lors de mon stage, j’y ai trouvé une équipe de professionnels compétente et aguerrie, de même que des personnes avec des valeurs humaines qui me correspondent. C’est un grand honneur pour moi de faire partie de cette belle équipe », a-t-il déclaré.« Alexis a su démontrer compétence et professionnalisme tout au long de son stage, qu’il a réussi avec succès. Son expérience et son dévouement à défendre les droits et la qualité de vie des autochtones seront des atouts uniques pour nos clients », a commenté MeAvant de commencer sa carrière d’avocat, il a travaillé au sein de sa communauté notamment dans les écoles primaires auprès d’enfants autochtones à Val-d’Or.Après son mandat de député d’Abitibi Est à l’Assemblée nationale du Québec en 2007, il a été élu à titre de conseiller au conseil des Abénakis d’Odanak en 2013.Militant engagé pour les droits des peuples autochtones, il s’implique dans de nombreuses organisations.Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, il détient également un juris doctor en Common law de la même université.Merejoint les bureaux à Saint-Jérôme du cabinet Dunton Rainville.Elle pratique en droit pénal et en droit municipal.Spécialiste des litiges, l’avocate plaide régulièrement devant différents tribunaux tant au niveau civil et municipal.Elle fait partie à l’Association du jeune Barreau Laurentides-Lanaudière et la Chambre de commerce de Saint-Jérôme.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle a été admise au Barreau du Québec en 2019.L’équipe du cabinet Dunton Rainville à Laval accueille MeElle se spécialise en santé et sécurité au travail ainsi qu’en droit du travail.Au cours de sa carrière, elle a acquis de l’expérience professionnelle dans divers domaines du droit notamment pendant son stage au Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau.Membre du Barreau du Québec depuis 2020, l’avocate s’implique aussi à l’Association du Jeune Barreau de Montréal.Diplômée en relations industrielles et en droit de l'Université de Montréal, elle poursuit actuellement une formation de 2e cycle en dynamique des relations du travail à la même université.Après plus d’un an et demi à Cardinal Léonard Denis avocats, Mefait son entrée comme avocate-recherchiste au cabinet Deveau.Elle pratique en recherche, analyse et rédaction juridiques dans tous les domaines de droit.L’avocate écrit notamment des notes de recherche, des procédures et des opinions juridiques.Après son admission au Barreau en 2020, elle a acquis de l’expérience de l’expérience en droit de la famille, droit du travail et droit civil en travaillant à titre d’avocate en litige au cabinet privé . Elle a représenté ses clients devant différentes instances judiciaires.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle s’est déjà impliquée à titre de bénévole étudiante au concours des plaidoiries Juripop en 2016-2017.devient la nouvelle présidente et trésorière du conseil d’administration de l’Association canadienne des parajuristes.Elle remplacequi continuera d’agir en tant que membre administrateur jusqu’à la fin de son mandat.Actuellement, elle est la principale parajuriste aux affaires juridiques à Seedbox Technologies.Grâce à ses précédents emplois, elle a acquis de l’expérience en valeurs mobilières.Diplômée d’études collégiales en Techniques juridiques du Collège Ahuntsic, elle détient un certificat en droit général de l’Université de Montréal.À ses côtés,sera la vice-présidente de l’organisme.Elle travaille au sein du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur à titre de technicienne juridique en litige civil et commercial, en immobilier ainsi qu’en droit disciplinaire et en responsabilité professionnelle.En 2019, elle est nommée administratrice chargée du comité événementiel de l’Association. Elle s’y implique régulièrement à titre de bénévole.La parajuriste est une diplômée en techniques juridiques du Cégep régional de Lanaudière depuis 2017.