Un colloque, une nomination… voici ce qui anime vos facultés de droit durant l’été.La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et le Centre de recherche sur la régulation et le droit de gouvernance organisent un colloque sur le droit international du développement. Il se déroulera du 26 au 27 mai 2022.En hommage au professeur, différents thèmes liés à son parcours universitaire et professionnel seront abordés, tels que le développement et la sécurité internationale, les nouveaux enjeux de la protection de l’environnement global et développement, les nouveaux acteurs de la gouvernance du développement et plus encore.Le professeurde la Faculté de droit assurera la direction scientifique du colloque.Vous pouvez soumettre une proposition de communication et votre curriculum vitae à cette adresse Safa.Ben.Saad à USherbrooke.ca avant le 20 septembre 2021. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ici La Faculté de droit de l’Université Laval accueilleà titre de professeur adjoint en droit international public.Il s'intéresse à différentes sphères de recherche en droit dont le droit de la responsabilité des États et des organisations internationales, le droit du règlement pacifique des différends internationaux, le droit de la mer, le droit international économique et le droit international des droits de la personne.De 2017 à 2021, M. Lanovoy a occupé le poste de juriste adjoint à la Cour internationale de Justice à la Haye auprès du jugeet deux juges ad. hoc..Au cours de sa carrière, il a déjà enseigné en droit de la responsabilité et du règlement des différends à l’Université catholique de Lille pendant trois ans, et, en droit de la mer à l’Université Queen Mary, à Londres, pendant deux ans.Il a également travaillé à titre d’assistant de recherche et d’enseignement en droit de l’Organisation mondiale du commerce à l’Université de Genève et à titre de chercheur visiteur lors d’un programme d’échange à la Faculté de droit de Harvard.Le professeur Lanovoy a acquis de l’expérience dans son domaine en agissant à titre de consultant au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Programme des Nations Unies pour l’environnement.Admis comme avocat (solicitor) en Angleterre et au Pays de Galles, il a travaillé en arbitrage international au cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer de 2015 à 2016, et à la Cour permanente d’arbitrage à La Haye, en 2014.Sous la direction du professeur, il a obtenu un doctorat en droit international à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève.La Faculté de droit de l’Université McGill cherchent des professeurs adjoints pour combler deux postes à temps plein.L’entrée en fonction est prévue pour le 1er août 2022.Les candidats ayant une expertise en droit privé fondamental, en règlement des différends, en procédure civile et déontologie ainsi qu’en droit criminel seront privilégiés.Les candidats doivent avoir complété un diplôme de deuxième cycle en droit et/ou des études doctorales. Ils doivent également être bilingue en anglais et en français, tant à l’écrit qu’à l’oral.Vous pouvez soumettre votre candidature en ligne ici