Vacances de la construction ou non, les cabinets et leurs avocats… travaillent !Voici ce qu’ils ont fait de bon la dernière semaine.Deux avocates de Fasken,et, c.r., ont été nommées dans l’édition 2021 du Benchmark Litigation Canada's Top 50 Women in Litigation.Les personnes reconnues dans la publication ont participé à certains des litiges les plus importants au pays.Notons aussi que l’édition 2021 d’IP Stars du guide Managing IP a reconnu treize avocats du cabinet :etSaviez-vous que GBV entretient des liens avec La Cellule pour un CHU en santé ?Me, à l’emploi du cabinet depuis 11 ans, s’implique en effet auprès du comité de la Cellule. Notons que l’organisme a récolté 262 230 $ dans le cadre de sa campagne de financement de 2021.Le cabinet GBV se dit « fier » de l’encourager et de contribuer « aux acquisitions de soins de santé d’ici ».Ce montant a permis à L’Hôtel-Dieu de Québec d’acquérir un appareil d’échographie pour les chirurgies hépatobiliaires (du foie).Le cabinet LRMM a annoncé que Meprésidera deux comités du « Bar of Montreal » pour l’année 2021-2022.Le Comité de Liaison avec la Cour du Québec, chambre civile, a pour mandat de faire le pont entre les avocats du Barreau de Montréal et les juges de la chambre civile de la Cour du Québec. De plus, il soutient des activités et des projets visant à améliorer l’accès à la justice.Le Comité des Concours a pour objectif de mettre sur pied un concours de composition juridique, intitulé « La justice a bonne mine », à l’intention des étudiants des niveaux primaire et secondaire, ainsi que de débats oratoires entre des élèves de niveau collégial.Les femmes sont à l'honneur chez NOVAlex. Le cabinet a tenu à rendre hommage à cinq employées pour leur « ténacité » et leur « ingéniosité » depuis la déclaration d’état d’urgence sanitaire du 13 mars 2020.« Alors que notre équipe et nos clients reviennent progressivement sur place, nous tenons à remercier ces cinq femmes pour la ténacité et l'ingéniosité dont elles ont fait preuve au cours des 17 derniers mois », indique le cabinet sur LinkedIn.Le cabinet rend plus précisément hommage à, adjointe juridique,, étudiante d'été,, gestionnaire - ressources humaines et facturation,, parajuriste et, gestionnaire principale - services internes et expérience-client.« Merci, mesdames, d'avoir répondu «présente» face aux défis opérationnels provoqués par cette pandémie mondiale sans précédent », conclut le cabinet.Source : NOVAlex / LinkedInRSS s’engage pour le bien-être !Me, qui est à l’emploi du cabinet depuis cinq mois, s’est jointe à un sous-comité de l’Association du Barreau canadien, intitulé ABC Bien-être.Ce sous-comité a pour objectif d’apporter de l’aide aux professionnels éprouvant des difficultés de santé mentale.« Catherine Cloutier a toujours été animée par un désir d’apporter de l’aide autour d’elle, d’abord à ses patients, comme nutritionniste », indique le cabinet par voie de communiqué.