Isabelle Gagnon. Source : Site web de BCF

Après plus de sept ans à Demers Beaulne LLP,rejoint le groupe de fiscalité de BCF Avocat à Montréal.Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec depuis 1994, la spécialiste pratique en fiscalité canadienne, fiscalité en transfert d’entreprises familiales et rachat d’entreprises par les cadres.Son expertise se concentre plus particulièrement dans les fusions, les acquisitions et transactions de relève d’entreprise.Ses talents de négociatrice lui permettent d’affronter les différents enjeux fiscaux. Elle accompagne les entreprises à se développer et leur offre des solutions concrètes.Sa clientèle provient de différents milieux allant du développement immobilier, construction et infrastructure en passant par l’agroalimentaire, les mines et les ressources naturelles ainsi que la franchise et le commerce de détail.Elle a commencé sa carrière en travaillant pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton en 2003. Depuis 2010, elle a exercé dans plusieurs grandes firmes comptables dont PwC et Joly Riendeau & Associé inc. CPA..Diplômée en administration des affaires et option comptabilité de l’Université de Sherbrooke, elle a approfondi ses connaissances dans le domaine en participant au programme fondamental d’impôt de l’ICCA en 1996 et de l’Institut exécutif McGill en 2007.