Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt. Source : Shutterstock et Twitter

Mea gagné 150 000 $ lors du premier tirage du concours Gagner à être vacciné!, qui s’est déroulé le 6 août dernier.« Je me sens très bien. C’est un cadeau que la vie m’a fait en cette période difficile. Je le prends comme une récompense », a-t-il affirmé.Lors de ce premier tirage, un lot de 150 000 $ et deux bourses d’études valant 10 000 $ étaient à la clé.« C’est une belle récompense au plan personnel. Cela va me permettre de profiter de la vie et de faire des projets personnels qui ont été mis de côté depuis ces 18 derniers mois », raconte l’avocat fondateur du cabinet Rancourt, Legault & Joncas S.E.N.C., à Salaberry-de-Valleyfield.Spécialisé en litiges civil et commercial, en droit des affaires et municipal, Me Rancourt a reçu ses deux doses à temps.« J’ai toujours vu la vaccination comme un moyen de se sortir de la pandémie. Dès que j’ai pu, j'ai pris mes rendez-vous pour obtenir les deux doses du vaccin et j’invite tout le monde à faire de même », souligne-t-il.Malgré l’arrivée de la pandémie et l’arrêt pendant plusieurs mois des systèmes de justice, l’avocat a continué à traiter des dossiers et à soutenir ses employés.« Il y a eu des impacts dans la justice civile et il fallait constamment se réadapter. On va continuer pour nos clients à donner le meilleur de nous-mêmes comme on l’a toujours fait », déclare-t-il.En plus de travailler comme avocat, il est président de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay depuis 2017.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il est membre du Barreau du Québec depuis 2008.