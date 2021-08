Source : Shutterstock

Les longues journées de travail seraient bien plus efficaces si on prenait quelques minutes pour être au contact de la nature. Et ce n’est pas si compliqué, pointe Attorney at Work Chaque pause restaure nos capacités de concentration, en reconstruisant nos capacités cognitives. Mais au contact de la nature, les bienfaits ne se limitent pas à nos capacités mentales.Passer du temps dans la nature permet à notre corps de réduire ses niveaux de stress. Il se détend, aidant notre esprit à se régénérer.Pour cela, il n’est pas nécessaire d’être au milieu de la réserve faunique de la Vérendrye: une promenade est bienfaitrice y compris dans un parc urbain ou dans une rue bordée d’arbres.Le temps passé au contact de la nature diminue notre niveau d’agressivité. Dans un environnement naturel non menaçant, notre cerveau reçoit comme un signal qu’il peut se détendre. Il active notre système nerveux parasympathique, qui nous calme et nous permet de devenir plus attentifs à ce qui se passe autour de nous, sans crainte.Pour profiter au mieux du contact avec la nature, il suffit de passer deux heures par semaine à l’extérieur. À partir de ce seuil, les effets de la nature se font sentir en diminuant notre niveau de stress, en augmentant notre niveau d’attention, en améliorant nos capacités cognitives et, disons-le, en augmentant notre bonheur de vivre.Ces 120 minutes par semaine peuvent être vécues en une fois, ou en six périodes de vingt minutes. Même un avocat très occupé peut trouver ce temps pour améliorer son bonheur et son efficacité. Cela peut se faire en se rendant au bureau à pied ou à vélo, ou durant l’heure du déjeuner.On peut profiter de la nature quand on est à l’extérieur… mais pas seulement. Le simple fait de regarder la nature depuis votre bureau procure des bienfaits. Des études montrent que des patients hospitalisés ont de meilleurs résultats quand leur chambre a une vue sur des arbres plutôt que sur un mur ou sur des espaces de stationnement.Vous n’avez ni le temps de passer deux heures en nature chaque semaine, ni de fenêtre à votre bureau? Regarder des vidéos ou écouter des sons de la nature peut apporter des effets bénéfiques. Voir une forêt, entendre une chute d’eau et des bruits d’animaux vous apportera des bienfaits. Ce n’est pas pour rien que les applications mobiles de méditation utilisent de tels contenus.Vous n’aurez plus d'excuses pour vous passer de la nature!