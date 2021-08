Mes Justine Carli, Émie Lebel et Charles-Éric Gilbert. Source : Site web de Cain Lamarre

La famille Cain Lamarre s’agrandit !Le cabinet a recruté trois jeunes avocats, qui se joignent à autant de départements : MesetVoici ce que nous avons appris sur eux.Me Justine Carli s’est jointe au bureau du cabinet à Val-d’Or. La Barreau 2020 exerce principalement en droit des personnes et de la famille, notamment en protection de la jeunesse pour l’équipe du Nord.Me Carli s’est jointe à Schirm & Tremblay Avocate entre octobre 2020 et février 2021, après avoir terminé son stage du barreau au Tribunal des droits de la personne.Elle est décrite comme « passionnée et dévouée » par ses supérieurs. « Me Carli a une excellente capacité à travailler en équipe de même qu'un sens de l'organisation hors pair », indique le cabinet en ligne.Bachelière en droit à l’Université de Sherbrooke, Me Carli détient aussi une maîtrise en sciences de la vie et en droit de la même université. Sans oublier son certificat en biologie.Me Carli est aussi récipiendaire du Palmarès du Doyen (2016, 2018) et de la bourse de l’Association générale étudiante en droit de l’Université de Sherbrooke (2019).Détentrice d’une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa, Me Émie Lebel exerce sa pratique au bureau de Rimouski depuis 2018, d’abord à titre d’étudiante puis de stagiaire et maintenant à titre d’avocate au sein de l’équipe de droit des affaires.La pratique de Me Lebel se concentre principalement en droit transactionnel, notamment en matière de vente-acquisition, en droit des pêches et en matière de réorganisation d’entreprises.Notons qu’elle est aussi impliquée dans l’équipe de faillite et insolvabilité.« Facile d'approche et consciente de la réalité des clients en droit des affaires, Me Lebel adapte sa pratique afin de les accommoder. Même lorsque les délais sont serrés, elle s'assure de réaliser tous les mandats qui lui sont confiés », confie le cabinet.Elle a été membre de l’Association des étudiants de l’école du barreau en Outaouais. Elle est aussi inscrite au palmarès de la doyenne de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa de 2016 à 2017 et en 2019.Me Charles-Éric Gilbert exerce sa pratique principalement en droit du travail et de l’emploi. Il s’est joint à l’équipe de Saguenay à titre de stagiaire coopératif en 2018.Titulaire d’un baccalauréat en droit ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, Me Gilbert a également participé à un programme d’échange étudiant à l’Université de Grenoble.Il a été membre du Comité exécutif de Pro Bono à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Il s’est aussi impliqué bénévolement au sein de différents comités et en tant qu’étudiant-ambassadeur de la Faculté.