Mes Yves Lampron et Geneviève Dionne Delisle, ainsi que Johanne Langlois, Julie Fortin, Karine Gobeil et Alexandra Simard. Photos : Site web de Trivium et Facebook

Trivium se gâte… Le cabinet dea en effet été frappé par une pluie de nominations !Le cabinet a recruté deux avocats, Meset, trois adjointes juridiques,, et, une étudiante en droit.Voici ce que nous savons sur eux.Yves Landron est un avocat… d’expérience ! Me Lampron, Barreau 1984, cumule près de quarante ans d’expérience dans le domaine du droit.Me Lampron, ancien associé du cabinet Lampron, Lévesque, avocats possède une expertise variée en droit commercial, immobilier ainsi qu’en douane.Il a entre autres eu l’occasion, au cours de sa carrière, de travailler à la division des enquêtes au sein de Douanes et Accise Canada.Geneviève Dionne Delisle a quitté son propre cabinet en juin dernier. Me Dionne Delisle a exercé à son compte pendant un an en droit des affaires avant de succomber aux charmes de Trivium.La Barreau 2015 a commencé sa pratique en droit à Longueuil, chez Desrochers Avocats. Elle y a travaillé pendant un peu plus de cinq ans avant de partir à son compte en juin 2020.Notons que sa pratique s’oriente vers le droit des affaires, la propriété intellectuelle et le droit d’auteur, de même qu’en droit civil et des successions, desservant ainsi une clientèle variée.La Barreau 2015 a débuté sa carrière d’avocate en 2015 après avoir terminé ses études à l’Université d’Ottawa, où elle a obtenu une licence en droit civil et un Juris Doctor en common law.Me Dionne Delisle conseille et accompagne autant les entrepreneurs et les entreprises que les particuliers dans la réalisation de leurs activités, projets et défis, indique Trivium en ligne.Alexandra Simard est une étudiante au baccalauréat en droit à l’Université Laval. Elle s’est récemment jointe à l’équipe de notaires de Trivium à Saguenay.Trilingue, elle maîtrise le français, l’anglais et le grec. Ses principaux centres d’intérêt sont le ski alpin, le vélo de route et la politique. Son intégrité et son assiduité l’accompagnent quotidiennement dans ses tâches, dit-on au cabinet.Johanne Langlois est l’adjointe juridique de Me Lampron. Elle travaille pour ce dernier depuis plusieurs années.Elle s’est jointe à Trivium en même temps que Me Lampron, au bureau du cabinet à Brossard.Julie Fortin et Karine Gobeil se sont jointes à Trivium en juin dernier à titre d’adjointes juridiques. La première travaille au bureau du cabinet à Chicoutimi tandis que la seconde travaille au bureau du Saguenay.