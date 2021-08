Quelle est la bonne posture? Source : Attorney At Work

Loin du bureau, notre corps ne bénéficie pas du même matériel professionnel pour travailler. Et les conséquences peuvent être sérieuses pour la santé.Si on a beaucoup parlé de santé mentale depuis le début de la pandémie, des souffrances physiques sont aussi apparues, relève Attorney At Work Ces souffrances sont dues à une mauvaise posture au travail. Ainsi, quand on se penche vers notre écran, cela comprime le torse au point de réduire notre capacité pulmonaire jusqu’à 30%.Avouons qu’il est particulièrement dommage de brimer notre capacité pulmonaire alors qu’on tente justement de se protéger de la Covid et de ses effets néfastes sur nos poumons.Cette compression peut générer de la fatigue, des maux de tête et autres douleurs. au cou et au dos. Il peut s’ensuivre des problèmes de digestion.Plus une mauvaise posture est maintenue longtemps, plus ses effets s’aggravent. Les muscles s’habituent à cette mauvaise posture et peinent à travailler pour revenir à une posture plus appropriée. Or, un muscle qui ne travaille pas s’affaiblit.Pour remédier à cette mauvaise posture, il est important de se doter d’outils de travail adaptés, même à la maison. Il est encore plus important de les placer de manière ergonomique.Cela commence par l’utilisation d’un bureau ergonomique. Pour cela, tout commence en plaçant correctement notre tête par rapport à l’écran d’ordinateur. Le sommet de notre tête doit être dix centimètres plus bas que le haut de l’écran. Oubliez l’ordinateur portable, qui ne permet pas cette ergonomie… à moins de lui ajouter un écran externe.La deuxième étape est de vérifier que les coudes sont à la même hauteur que le bureau. Cela permet de taper sur le clavier sans plier les poignets.De plus, les deux pieds doivent être à plat sur le sol. Ici, c’est la chaise ou le fauteuil de bureau qu’il faut régler.Une fois votre corps placé de manière adéquate, vous devez veiller à ce que les muscles du haut de votre dos vous maintiennent assis bien droit: la tête doit être au-dessus du cou et des épaules, sans être penchée en avant.Il est essentiel d’éviter de travailler sur un mobilier inadapté au travail, comme un canapé ou un lit. Les soutiens lombaires y sont insuffisants: le mal de dos vous guette. Et c’est sans compter sur la position de la tête, qui risque fort d’être penchée en avant: les maux de tête, de cou et des épaules s’en viennent…En maniant les appareils mobiles, il faut veiller à ne pas pencher la tête pour regarder l’écran. Les conséquences peuvent être douloureuses pour le cou, la mâchoire et la nuque.Pour être plus productif et rester en santé, la première chose à faire est de s’autoriser à avoir des pauses. On peut en profiter pour faire des étirements. Et afin d’éviter que cela reste une bonne résolution, pourquoi ne pas programmer une alarme toutes les 45 minutes pour s’obliger à faire cette pause?En fin de journée, de nouveaux étirements permettront d’assouplir les muscles du haut du dos, de la nuque, des épaules, des muscles des cuisses et des hanches.De quoi savourer le télétravail tout en réduisant ses inconvénients!