Mes Roxane Nadeau, Jasmine de Guise et Jonathan Dupuis. Source : Site web de Miller Thomson

Miller Thomson pique du côté de la Ville de Montréal, de Promotuel Assurance et du cabinet Ponce Avocats !Le cabinet a en effet recruté MesetLe trio de l’Université de Montréal, admis au Barreau ces dernières années, exerce dans droit domaine du droit différent.Voici leur parcours.Barreau 2020, Me Nadeau a complété son stage du Barreau à la Ville de Montréal avant d’y travailler pendant un peu moins d’un an. Elle a fait ses débuts chez Miller Thomson en juillet dernier.Roxane Nadeau exerce principalement dans les domaines du droit municipal, du droit de l’environnement et du droit de l’énergie.Bachelière de l’Université de Montréal, elle s’est démarquée dans le cadre de ses études pour son engagement communautaire. Elle a notamment été bénévole pour le réseau national d’étudiants pro bono et participé à des cliniques juridiques. Elle a également effectué un stage auprès d’un juge de la Cour supérieure.Elle a aussi été préposée aux services bibliothécaires du CAIJ. Roxane poursuit présentement ses études à l’Université de Montréal pour obtenir un Juris Doctor en common law.Me de Guise est une ancienne de la Promutuel Assurance. Elle y a travaillé entre 2018 et 2021, en plus d’avoir travaillé chez Lamarre Linteau et Montcalm entre 2012 et 2018.Jasmine de Guise exerce dans le domaine du litige civil, plus particulièrement en assurance. On vante au cabinet son expérience en responsabilité civile, responsabilité liée aux produits, dommages corporels et détection de la fraude.« Jasmine est une avocate pragmatique, rigoureuse et à l’écoute des besoins de ses clients. Elle mise sur l’obtention de résultats effectifs, sur sa disponibilité et sur une communication claire avec sa clientèle », affirme le cabinet.Elle est appelée, dans le cadre de sa formation, à effectuer des services de rédaction d’avis et de procédures, de représentation devant les tribunaux et de négociation en matière d’assurance.La Barreau 2011 a complété sa formation à l’Université de Montréal en 2010.Me Dupuis, Barreau 2012, s’est joint au cabinet en juillet dernier. Il a quitté Ponce Avocats le même mois, après environ deux ans et demi de service.Me Dupuis pratique dans les domaines du droit des affaires, du droit commercial et du droit transactionnel. Il accompagne les entreprises tant dans la réalisation de leurs objectifs de fusions et d'acquisitions que dans la rédaction de diverses ententes commerciales.Après avoir complété son baccalauréat en droit, le Barreau 2012 a travaillé à son compte jusqu’en 2018, tout en effectuant son MBA aux HEC entre 2017 et 2018.Durant ses études à la maîtrise en administration des affaires, Jonathan a travaillé sur plusieurs mandats de sociétés publiques et privées en offrant notamment des services d’évaluation des modèles économiques, d’analyse de stratégies internationales et de mesure des perspectives de fusions et d’acquisitions.Il a notamment représenté le Groupe HEF, société française et leader mondial de l’ingénierie des surfaces, dans son expansion en Amérique du Nord.